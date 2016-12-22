Структуры «Роснефти» пополнили капитал МКБ на 22 млрд руб.

Структуры «Роснефти» — «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» — разместили 22 млрд руб. в Московском кредитном банке на 49 лет. Эта сумма значительно больше той, что банку удалось привлечь в ходе SPO

Фото: Олег Яковлев / РБК

Согласно сообщению банка, компании «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» 23 октября разместили в МКБ субординированные депозиты по 11 млрд руб. каждая. Ставка по депозитам составляет 8,75% годовых. Срок размещения — до сентября 2066 года.

В условиях размещения субординированного депозита прописано, что возможен и досрочный его возврат, но не ранее чем через пять лет с даты включения депозита в состав источников дополнительного капитала банка. Депозиты могут быть списаны, в случае если ЦБ объявит о санации банка либо уровень достаточности базового капитала опустится ниже 2%.

Структуры «Роснефти» пополнили капитал МКБ на гораздо большую сумму, чем инвесторы в ходе SPO. 26 октября банк завершил размещение акций и привлек 14,4 млрд руб. При этом 6,75 млрд руб. из этой суммы внес сам основной владелец банка Роман Авдеев.

«Мы постоянно работаем с любыми банками, которые соответствуют нашим критериям надежности и могут обеспечить долгосрочное финансирование потребителей и поставщиков в расширяющихся масштабах», — заявил РБК представитель «Роснефти».

В конце 2015 года МКБ уже привлек от «Роснефти» субординированный депозит на $300 млн. — эти средства «Роснефть» одолжила МКБ до 2021 года, а затем продлила депозит до декабря 2025 года.

Как сообщало агентство Bloomberg, в июле «Роснефть» перевела в МКБ сделки РЕПО на сумму около 200 млрд руб. из банка «ФК Открытие», который вскоре после этого отправился на санацию ЦБ. Сделки РЕПО использовались «Роснефтью» для получения доступа к валюте, который стал затруднен для компании после введения против нее санкций. Источники Bloomberg рассказывали, что нефтяная компания держит в МКБ депозиты на миллиарды долларов и ведет через банк расчеты с иностранными контрагентами. По словам осведомленного источника РБК, «Роснефть» выбрала МКБ в качестве «опорного» банка, после того как у «Открытия» начались проблемы.

МКБ с сентября входит в число системно значимых банков России. Сейчас он является вторым частным банком по величине активов после Альфа-банка.