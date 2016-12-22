МКБ объявил итоги SPO c участием иностранных инвесторов

МКБ привлек 14,4 млрд руб. в результате SPO, из которых 6,75 млрд руб. предоставил основной акционер банка — концерн «Россиум». Аналитики положительно оценивают пополнение капитала, но полагают, что предложение было адресным

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Московский кредитный банк (МКБ) привлек 14,4 млрд руб. через SPO (Secondary Public Offering — вторичное размещение акций), разместив 3,2 млрд акций по цене 4,5 руб. за штуку, говорится в сообщении банка. 1,5 млрд акций (6,75 млрд руб.) выкупил концерн «Россиум», который принадлежит Роману Авдееву. По итогам размещения доля концерна, как и предполагалось в преддверии сделки, фактически не изменилась и составила 55,65%.

По данным на 1 октября объем собственных средств банка составлял 209 млрд руб., говорится на сайте ЦБ. Таким образом, по итогам размещения капитал банка мог увеличиться до 223,4 млрд руб., или на 6,4%.

На предложение банка откликнулись более 100 участников, говорится в сообщении кредитной организации. «Большую часть спроса сформировали институциональные инвесторы, включая международные фонды, а остальной спрос приходился на российские частные лица», — утоняется в сообщении. Совокупная рыночная капитализация МКБ составляет 122 млрд руб. по итогам SPO по состоянию на время закрытия торгов в Москве 26 октября.

Источник РБК, знакомый с ходом сделки, говорит, что заявку на акции МКБ выставили два крупных западных фонда. «Их логика была такой: на российском банковском рынке конкуренция снижается, но какие-то сильные игроки должны остаться. МКБ предлагает стратегию, и инвесторы, опираясь на нее, рассчитывают на рост стоимости актива», — говорит собеседник РБК. Также акциями банка в ходе предложения заинтересовались розничные инвесторы, «но их совсем немного», уточняет собеседник РБК.

«В целом как для банка, так и для клиентов размещение акций — это хорошая новость, так как привлечение капитала объективно улучшит нормативы кредитной организации», — говорит заместитель генерального директора по активным операциям ИК «Весел Капитал» Евгений Шиленков. «Но размещение МКБ, скорее, адресное, «так как при текущем рынке разместиться частному российскому банку довольно сложно», — считает Шиленков.

Директор отдела финансовых институтов Fitch Роман Корнев говорит, что привлечение капитала — это положительная новость для банка. «Но качество привлеченного капитала для нас также имеет значение — наличие сильных акционеров положительно влияет на рейтинг банка», — сказал Корнев. Под сильными акционерами агентство понимает финансово устойчивые компании с высоким рейтингом, уточнил он.

Но размещение акций не единственный источник пополнения капитала банка в последнее время. 24 октября МКБ опубликовал сообщение о том, что он увеличил свой капитал на 22 млрд руб., или на 10%, за счет привлечения корпоративных субординированных ​депозитов. В материалах банка, опубликованного 26 октября, говорилось, что средства разместили две компании, входящие в группу «Роснефти», — АО «Самотлорнефтегаз» и АО «РН-Няганьнефтегаз». Эти компании разместили на субординированных депозитах по 11 млрд руб. сроком на 49 лет. Досрочный возврат субордов возможен не ранее чем через пять лет, указал банк.

Об SPO банк объявил18 октября. Банк тогда озвучил планы концерна «Россиум», владевшего 56,83% акциями банка, сохранить контроль над МКБ в ходе этого размещения. Акционеры с преимущественным правом могли осуществить преимущественный выкуп акций с 10 по 19 октября. Встречи с остальными инвесторами проводились с 19 по 24 октября в Москве, а также и на зарубежных площадках (Лондон, Нью-Йорк, Хельсинки, Стокгольм, Франкфурт, Вена).

Организаторами и букраннерами размещения выступили Societe Generale, Otkritie Capital International Limited, «Атон», БК «Регион».