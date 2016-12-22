Во временную администрацию «ФК Открытие» перешли 23 менеджера ВТБ24

Информация о расширении состава временной администрации санируемого ЦБ банка «ФК Открытие» содержится в письме ЦБ

Михаил Задорнов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В банк, который впоследствии возглавит нынешний глава ВТБ 24 Михаил Задорнов, и куда, как сообщал РБК, он планирует привести команду топ-менеджеров из правления ВТБ24, приходят 23 менеджера из ВТБ24. В состав временной администрации санируемого банка назначены люди уровня вице-президентов, начальников и замначальника управлений, департаментов и отделов. Специализация приходящей команды крайне обширная, от финансистов и рисковиков до безопасников и специалистов в области малого бизнеса.

Среди них управляющий директор казначейства финансового департамента Николай Новиков, вице-президент — директор департамента проблемных активов Александр Мямлин, вице-президент — директор юридического департамента Александр Полуянов, начальник управления кредитных продуктов департамента обслуживания клиентов малого бизнеса Александр Ивко, замначальника управления информационной безопасности департамента безопасности Анатолий Брагин, начальник управления анализа рисков департамента анализа рисков Георгий Герсамия, советник юридического департамента Андрей Мальчиков и другие.

По мнению опрошенных РБК экспертов, расширение команды вполне объясняется задачей не только санировать банк, но и объединить его со вторым санируемым ЦБ банком — Бинбанком.

Как ранее сообщал РБК, нехватка ресурсов на санацию по новому механизму — через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора — уже давала о себе знать. В середине октября к оздоровлению банка «ФК Открытие» Центробанк внепланово привлек АСВ, хотя ранее планировалось исключить агентство из процесса новых санаций. При расходах регулятора на санацию, приближающихся к триллиону, нужно демонстрировать эффективность, и самому ЦБ пока это сделать сложно, указывали тогда эксперты. ​​

Источники РБК также отмечали, что приход команды ВТБ24 усилит позиции Задорнова в «ФК Открытие», где, как писал РБК, он будет сотрудничать с нынешним директором департамента банковского надзора ЦБ Анной Орленко, которая, как предполагается, займет одну из руководящих должностей.

Учитывая, что предполагается назначение Михаила Задорнова председателем правления «ФК Открытие» в следующем году, то можно предположить, что он начинает подтягивать кадры в свою команду, говорит заместитель директора направления «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин.