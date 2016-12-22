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От Украины потребовали $325 млн на обеспечение по спору с Россией
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От Украины потребовали $325 млн на обеспечение по спору с Россией
Финансы, 20:19
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От Украины потребовали $325 млн на обеспечение по спору с Россией
Представители интересов России в английском суде потребовали от Украины внести $325 млн в качестве обеспечения по спору на $3 млрд. Киев отказывается, ссылаясь на плачевное финансовое положение и готовящуюся апелляцию
Фото: Serg Glovny / Zuma / TASS

Британская компания The Law Debenture Trust, судящаяся с Украиной в интересах России по поводу невыплаченных Киевом $3 млрд, на сегодняшнем слушании в Лондоне потребовала от Украины внести обеспечение в размере $325 млн на время, пока английские судьи не вынесут окончательного решения по спору, передает Bloomberg. Эта сумма, которую представитель Law Debenture попросил зачислить на счет суда или самой компании, равна штрафным процентам, которые натекли к 26 мая по украинскому долгу перед Россией.

Law Debenture — это трасти (trustee) по выпуску украинских облигаций на $3 млрд, которые были куплены Россией в декабре 2013 года. Через два года Киев отказался погашать бумаги, и Law Debenture в соответствии с условиями выпуска попросила английский суд признать дефолт по этим бумагам.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона отказал Украине в полноценном рассмотрении спора с Россией и подтвердил, что заемщик обязан выплатить кредитору $3 млрд плюс проценты. Минфин России интерпретировал такой исход как победу, сославшись на окончательный характер такого решения. Но его еще можно оспорить в Апелляционном суде Лондона — Киев рассчитывает сделать это 23 июня.

Помимо $3 млрд Украина не выплатила России последний купон по облигациям на $75 млн (предыдущие три платила). По долгу еще начисляется штрафной процент из расчета $683,3 тыс. в день ($325 млн на сегодня).

Защита Украины объяснила на слушаниях, что страна не может сделать обеспечительный платеж. Украинские представители привели два довода — тяжелое положение в экономике и намерение оспорить вердикт. «[Истец своим требованием] стремится создать препятствия для подачи апелляции», — заявил адвокат Украины Банким Танки. Он добавил, что выплата любой хоть сколько-нибудь значительной суммы грозит «катастрофическими» последствиями для Украины в свете ее весьма плачевного финансового положения. Это также поставит под угрозу существующие договоренности Украины с коммерческими кредиторами о реструктуризации ее задолженности и программу финансирования со стороны МВФ на $17,5 млрд, пояснил адвокат. По словам Танки, Киев попросту не может брать на себя такие обязательства, поскольку любой новый платеж требует внесения изменений в действующее законодательство (украинское правительство ввело мораторий на выплату России по облигациям).

Украина задействует все возможные средства, чтобы не возвращать долг, заявил представитель Law Debenture в ходе слушаний. При этом трасти признал, что, даже если Киев окончательно проиграет дело в апелляционной инстанции, добровольная выплата $3 млрд долга — вопрос «отдаленной» перспективы.

Украина доказывала на предыдущих слушаниях, что соглашение 2013 года, по которому Россия купила украинские гособлигации на $3 млрд, не имеет законной силы, так как было заключено по принуждению со стороны Москвы и с нарушением украинского бюджетного законодательства (РБК подробно излагал аргументы Украины). Хотя судья в мартовском решении признал «экстраординарный» характер дела и «силу» украинских аргументов, он посчитал, что английская правовая доктрина не позволяет рассматривать такие вопросы в английском суде, а с формальной точки зрения дефолт есть дефолт.

Автор: Олег Макаров
Теги: Украина , евробонды , Высокий суд Лондона , госдолг , Минфин России
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