Экспобанк договорился о покупке первого турецкого банка в России

Экспобанк Игоря Кима (владеет 68,9% акций) до конца года купит турецкий «Япы Креди Банк Москва». Это станет седьмой по счету международной покупкой банкира

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Экспобанк подписал соглашение с турецким Yapi ve Kredi Bankasi A. S. о покупке 100% акций АО «АКБ «Япы Креди Банк Москва», говорится в сообщении Экспобанка. Сделка планируется к закрытию до конца 2017 года, после получения необходимых согласований Центрального банка.

Как рассказал РБК член совета директоров Экспобанка Кирилл Нифонтов, за счет покупки турецкого актива банк хочет усилить международное бизнес-направление и наладить сотрудничество с турецкими предприятиями. «В рамках нашей стратегии мы приобретаем этот банк, расширяя наш фокус на иностранных клиентов в России. Переговоры с акционерами банка вели где-то полгода — фактически с момента их решения выйти из страны и сосредоточиться на других регионах присутствия», — сказал банкир, отказавшись раскрыть сумму сделки.

По данным источника РБК, знакомого с ходом переговоров, сумма сделки составит «около одного капитала». По данным банка на 1 октября, размер его собственных средств был 3,4 млрд руб.

В начале года Игорь Ким заявлял, что планирует проводить по 1–2 подобные сделки ежегодно.

«Япы Креди Банк Москва» — первый турецкий банк, появившийся в России в 1988 году. Банк специализируется на кредитовании корпоративных клиентов, основные клиенты — турецкие компании, работающие в России. По итогам 2016 года прибыль банка составила 253,9 млн руб. по РСБУ.

Экспобанк занимает 82-е место по размеру активов, по версии «Интерфакс-ЦЭА».

Эта покупка стала седьмой за последние несколько лет. В конце февраля этого года Игорь Ким закрыл сделку по покупке небольшого сербского Marfin Bank у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. До этого были приобретены: Королевский банк Шотландии в России у Royal Bank of Scotland (RBS), казахская «дочка» Royal Bank of Scotland (RBS) (Великобритания), LBBW Bank CZ a.s. у немецкого Landesbank земли Баден-Вюртемберг (Германия), WestLB Vostok у WestLB AG (Германия), FB-Leasing у VR Leasing AG (Германия) и у группы Barclays, дочернего «Барклайс Банка» (Великобритания).