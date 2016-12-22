Убыток «ФК Открытие» вырос на 250 млрд руб. за месяц

В сентябре «ФК Открытие» досоздавал резервы, сокращал портфель ценных бумаг, а также гасил задолженность перед ЦБ. При этом меры по поддержке банка приносили результат — темпы оттока клиентских средств продолжали снижаться

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Убыток банка «ФК Открытие» по итогам сентября составил 279,4 млрд руб. против 24,8 млрд руб. по итогам августа, свидетельствует отчетность банка. «Причина большей части убытка — досоздание резервов. Если за квартал совокупно резервы увеличились на 147 млрд руб., то за один сентябрь — на 134 млрд руб.», — отмечает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Досоздание резервов в сентябре привело к снижению капитала банка до ​минус 188,9 млрд руб. Представитель банка «ФК Открытие» отмечает, что снижению размера собственных средств способствовала и отрицательная переоценка ценных бумаг в портфеле банка, а также оказание безвозмездной помощи дочерней структуре — «Росгосстраху».

Еще одно заметное изменение в балансе банка — снижение вложений в ценные бумаги, за месяц их объем снизился на 279 млрд руб. Как поясняет Юрий Беликов, если в предшествующие месяцы банк наращивал портфель ценных бумаг, то в сентябре, убедившись в стабилизации клиентских настроений, начал его сокращать, в частности снижал объем вложений в векселя и банковские акцепты.

Кроме того, банк свернул все сделки РЕПО с ЦБ, а также сократил объем своей задолженности перед регулятором. Если по итогам августа объем заимствований «ФК Открытие» перед ЦБ перевалил за 1 трлн руб., то по итогам сентября снизился на 331 млрд руб. — до 716 млрд руб.

Как указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, из 716 млрд руб. 380 млрд руб. составляют кредиты, полученные на срок один—три года. При этом по состоянию на 1 сентября у банка таких кредитов не было. Скорее всего, это был полученный от ЦБ кредит по новому механизму экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ) , отмечает аналитик.

Банк не комментирует объем средств по МЭПЛ, однако указывает, что снижение задолженности перед Банком России носит плановый характер. «Сокращение произошло за счет полного закрытия сделок РЕПО с ЦБ — банк не испытывает необходимости привлечения средств из этого источника», — уверяет представитель банка.

Предпринятые ЦБ меры по спасению «ФК Открытие» между тем пока не остановили полностью отток клиентских средств из банка. Средства предприятий снизились в сентябре на 33,6 млрд руб., госкомпаний — на 25,9 млрд руб. Вклады физлиц между тем демонстрировали положительную динамику — они увеличились на 2,4 млрд руб. Как отмечают в «ФК Открытие», по итогам сентября было зафиксировано увеличение средств физических лиц, в том числе в категории private banking.

Банк «ФК Открытие» — первый банк, санируемый при прямом участии ЦБ как инвестора, входящего в капитал с использованием находящегося под управлением регулятора Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Регулятор начал оздоровление «ФК Открытие» 29 августа. Согласно последним данным, ЦБ оценивает затраты на санацию этой группы в 450 млрд руб.