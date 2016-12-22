ЦБ придумал средство оценки реальной долговой нагрузки заемщиков

ЦБ разработал механизм оценки реальной долговой нагрузки заемщиков. Их кредитные истории будут консолидированы в системно значимых бюро, которые и рассчитают эту нагрузку. Жить заемщикам станет легче, но рынок БКИ сильно сузится

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Впервые идею консолидировать кредитные истории граждан в единой базе ЦБ высказал в мае этого года, однако конкретики тогда не было. «Нужно некое единое информационное пространство, которое бы позволяло получить как минимум часть информации, которая нужна для расчета показателей [долговой нагрузки граждан]», — говорила тогда зампред ЦБ Ксения Юдаева.



Теперь — из опубликованного во вторник, 24 октября, консультативного доклада «О стратегии развития рынка услуг бюро кредитных историй» — стало понятно, как это «пространство» будет организовано.

ЦБ предлагает разделить все бюро кредитных историй (БКИ) на две категории с выделением системно значимых игроков (СЗБКИ). Определять СЗБКИ предлагается по числу хранящихся кредитных историй, источников их формирования и числу пользователей информации из бюро. Им все бюро кредитных историй должны будут предоставлять свои истории. А СЗБКИ, по замыслу ЦБ, будут по этим данным считать долговую и платежную нагрузку граждан. Есть и альтернативный вариант, предусмотренный в докладе, — проводить этот расчет силами некой уполномоченной кредитной организации, определяемой ЦБ.

Не только единая база

Банк России также считает необходимым уточнить состав сведений, входящих в кредитную историю, с предоставлением самому себе права определять порядок формирования таких сведений. На текущий момент каждое бюро само решает, что включать, например, в детальный состав сведений о просроченной задолженности, о группе связанных заемщиков и пр., указывается в документе Центробанка. Это «приводит к несопоставимости данных, а также необходимости подготовки Банком России частных разъяснений».

В планах ЦБ, как следует из стратегии, и расширение надзорных полномочий Банка России в отношении БКИ. Речь идет, в частности, о предоставлении ЦБ права исключать БКИ из государственного реестра без решения арбитражных судов при выявлении неоднократных и (или) существенных нарушений законодательства, устанавливать требования к качеству управления и внутреннего контроля в БКИ, а также уточнять требования к финансовой состоятельности владельцев БКИ, включая их распространение на лиц, контролирующих деятельность БКИ. Предполагается также, что бюро кредитных историй будут обязаны представлять финансовую и операционную отчетность в Банк России.

Сейчас на рынке кредитных историй из 17 БКИ работают четыре крупных игрока — «Эквифакс», НБКИ, Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и «Русский стандарт». Они концентрируют у себя практически весь рынок, однако информация по некоторым банкам может между ними не пересекаться.



ОКБ имеет доступ к базе Сбербанка, так как на 50% принадлежит крупнейшему банку страны, говорится на сайте компании. Остальные акционеры — группа «Интерфакс» (25%) и компания Experian (25%). На сайте ОКБ говорится, что в компании сосредоточено 286 млн кредитных историй на 79 млн заемщиков. Клиенты бюро — более 600 банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний, уточняется на сайте.



На сайте НБКИ указано, что его акционеры — это «преимущественно крупные финансовые институты», среди которых Ассоциация российских банков, банк «Ак Барс», ВТБ, Газпромбанк, Ситибанк, ЮниКредит Банк, «Агропромкредит», «Уралсиб», Россельхозбанк и др. Как раз они и формируют большую массу данных этого бюро о заемщиках. Как ранее сообщал РБК, в их базу входит информация по 4 тыс. компаний, около 210 млн записей кредитных историй по 84 млн граждан.



Акционеры «Эквифакс Кредит Сервисиз» — это головная компания «Эквифакс» (США), которой принадлежит 50% бюро, международная компания Global Payment (25%) и Банк ​Хоум Кредит (25%). Ранее эксклюзивность компании заключалась в базе ХКФ Банка, однако с сентября 2016 года банк начал передавать данные в том числе и в ОКБ. «Эквифакс Кредит Сервисиз» имеет базу из более чем 244,1 млн кредитных историй по физическим лицам и организациям, пополняемую 2 тыс. организаций, говорится на сайте компании.



БКИ «Русский стандарт», принадлежащее одноименному банку, содержит базу объемом свыше 55 млн кредитных историй субъектов, говорится на сайте компании. Других деталей на официальном сайте компания не раскрывает.



Остальные игроки несопоставимо меньше по масштабу бизнеса.

Историческая встряска

Озвученные ЦБ инициативы резко сократят число участников на рынке БКИ, считают опрошенные РБК эксперты и участники. Впрочем, по их словам, это общемировая практика. «Такого количества БКИ нет ни в одной стране мира, при этом большая часть из них в России не ведет никакой реальной деятельности. На рынке должно быть не более трех-четырех бюро. Это, с одной стороны, обеспечит регулируемость, безопасность и прозрачность индустрии, а с другой — позволит сохранить здоровую конкуренцию», — говорит генеральный директор Объединенного кредитного бюро Даниэль Зеленский.

Он считает, что ​«мелкие бюро, по сути, не несут никакой ценности для рынка, так как объем информации, который в них хранится, слишком незначителен, при этом они представляют собой в некотором смысле угрозу для рынка». «Дело в том, что бюро кредитных историй — это высокотехнологичная организация, которая должна иметь серьезную инфраструктуру для хранения, обработки и защиты конфиденциальной информации и персональных данных. Очевидно, что у мелких бюро просто нет возможности обеспечить соответствующие стандарты работы», — добавляет он.

«Унификация данных по заемщикам — это позитивный момент для рынка, так как разнородные данные снижают качество анализа риска по рынку», — считает управляющий директор НРА Павел Самиев. Он отмечает, что ЦБ нововведениями сможет решить главную цель — снизить долговую нагрузку заемщиков. «Банки улучшат свой риск-анализ, из-за чего некоторым в кредите может быть отказано, а некоторым станет легче получить заем», — указывает он.

По мнению начальника отдела валидации «Эксперт РА» Станислава Волкова, если будет запущен механизм обмена информацией между системно значимыми БКИ, это позволит сделать оценку рисков более дешевой и быстрой. «Удешевление оценки риска, в свою очередь, повлияет на снижение стоимости риска в цене кредита. На текущий момент стоимость риска в России очень высока, доходит до 3 п.п., для сравнения: на развитых рынках она составляет 0,5–1 п.п. То есть у нас есть большой потенциал для снижения», — добавляет он.



Кроме того, предлагаемые ЦБ изменения позволят проводить расчет PTI (payment-to-income ratio, или платежи к уровню доходов), который оценивает соотношение долговой ежемесячной нагрузки заемщиков к их доходу, напоминает генеральный директор «Эквифакс» Олег Лагуткин. «Расчет PTI нужен для того, чтобы банки не увеличивали нагрузку уже закредитованного заемщика, так как сейчас такого ограничения на законодательном уровне нет и одному заемщику можно выдавать какой угодно объем кредитов», — добавляет он.



Вместе с тем объединение данных БКИ, в случае если ЦБ выберет этот вариант, может создать риски ограничения конкуренции, указывают участники рынка. «Если же ЦБ все-таки решит сделать единую базу, это будет плохо для конкуренции — скорость предоставления справок может снизиться, может упасть их качество, а цена вырасти. Однако такое положение вещей неинтересно в первую очередь банкам, поэтому вряд ли ЦБ пойдет по такому пути», — говорит Олег Лагуткин.

ФАС пока не анализировал, как объединение данных БКИ повлияет на ограничение конкуренции, сообщил РБК заместитель руководителя антимонопольного ведомства Андрей Кашеваров.