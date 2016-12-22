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«Ингосстрах» оказался страховщиком ошибок топ-менеджеров «Открытия»
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«Ингосстрах» оказался страховщиком ошибок топ-менеджеров «Открытия»
Санация «Открытия» и Бинбанка, 22:36
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«Ингосстрах» оказался страховщиком ошибок топ-менеджеров «Открытия»
Ответственность руководства «ФК Открытие» была застрахована в «Ингосстрахе». Выплата по этому договору может стать крупнейшей в истории, говорят эксперты. Впрочем, страховщик уже заявил, что не признает санацию страховым случаем
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Страховщиком членов наблюдательного совета и исполнительных органов банка «ФК Открытие» (страхование D&O — directors & оfficers) в 2017 году является «Ингосстрах», рассказал источник РБК на страховом рынке, а также подтвердил заместитель генерального директора по внешним связям «Ингосстраха» Илья Соломатин. «Мы действительно являемся страховщиком банка «ФК Открытие» по продукту D&O, однако мы не можем раскрыть лимит страхового покрытия», — сказал он.

В «Ингосстрахе» заявили, что ввод временной администрации ЦБ в банк «ФК Открытие» не является страховым случаем. «В настоящий момент нет оснований для признания случая страховым, поскольку в поли​се описаны иные риски», — сказал представитель компании, отказавшись уточнить, о каких именно рисках идет речь.

Банк России не ответил на запрос РБК.

Что такое D&O

29 августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» при участии Фонда консолидации банковского сектора. Основными причинами ввода временной администрации в «ФК Открытие» стали крупные сделки банка (среди них приобретение компании «Росгосстрах»), пояснял первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин после объявления о вводе временной администрации.

Полис D&O защищает круг лиц, которые принимают управленческие решения в компании (директора, руководители, сотрудники, имеющие доверенность на управленческие решения), говорит заместитель директора департамента страхования финансовых линий СК «Альянс» Вадим Михневич. Как правило, один полис включает нескольких застрахованных лиц. Причем он защищает прошлых, настоящих и будущих директоров и должностных лиц. На практике это означает, что даже в случае оставления должностным лицом поста полис будет покрывать его неверные действия на этой позиции, пока действует полис, и компания продолжает каждый год его возобновлять.

Страховки D&O, как правило, имеют крупные российские компании, страховые суммы составляют до нескольких миллиардов рублей. Для Сбербанка в 2016 году, например, страховая сумма составила 4,6 млрд руб. Как отмечает руководитель направления страхования финансовых рисков «АльфаСтрахования» Андрей Макаренцев, более половины банков из топ-50 имеют страховое покрытие по D&O, причем они в России обычно приобретают покрытие в пределах $100 млн.

Сейчас на рынке предлагаются договоры страхования с максимальными лимитами до $250 млн, говорит Вадим Михневич.

Как отмечает президент Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин, обычно такой продукт покупают компании, акции которых торгуются на фондовых площадках. Причем тенденция последнего времени — рост спроса со стороны компаний, которые уже находятся в ожидании неких проверок, которые могут потенциально трактоваться как ошибочные, а не неправомерные, говорит Макаренцев. Страховать противоправные деяния запрещено законодательно, поясняет он.

Николай Галушин в качестве примера страхового случая называет претензии со стороны акционера к обществу или конкретному должностному лицу, в результате действий которых капитализация компании снизилась, а акционер получил убытки. Причем покрываются только неумышленные действия коллегиального органа управления, добавляет он. «Умышленные действия менеджмента, направленные на ухудшение положения, договор страхования не покрывает», — заключает эксперт.

Что может стать страховым случаем по «Открытию»

В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с жесткой критикой действий топ-менеджеров «ФК Открытие» — внимание ЦБ привлек тот факт, что топ-менеджеры выплатили себе бонусы незадолго до ввода временной администрации. «Мы планируем оспорить в суде выплату менеджерами себе бонусов за первое полугодие 2017 года, — заявила она. — Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов».

Один из основных критериев страхового случая D&O — это судебная претензия или расследование неверных действий застрахованного лица, разъясняет Вадим Михневич. «Соответственно, если санация или отзыв лицензии сопровождаются претензией к руководителям банка, то это может стать страховым случаем по D&O», — полагает эксперт.

Если наступит страховой случай по полису страхования ответственности D&O руководства «Открытия», это будет крупнейшим страховым прецедентом в России по данному виду страхования, говорит аналитик АКРА Алексей Бредихин. Что касается «Открытия», то акционеры банка, в данном случае уже Банк России, смогут предъявить требования к страховщику для признания страхового случая и получения возмещения на основании неправильной оценки банком инвестиций и сделок, которые не были совершены предумышленно, — такие случаи может покрывать страховка, говорит Михаил Фаткин.

Вместе с тем, указывают участники рынка, вряд ли нынешний акционер сможет предъявить требования к страховщику о признании страхового случая в связи с покупкой «Росгосстраха» и санации банка «Траст», так как обе эти сделки были непосредственно согласованы с самим Банком России.

Эксперты также отмечают, что по этому виду страхования выплаты могут осуществляться только после вынесения судебного решения, что может  занять довольно продолжительное время, поясняет партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров.

Страховым случаем может считаться просто нанесение ущерба, которое будет включать сделки и инвестиции руководства, из-за которых компании был нанесен ущерб, говорит партнер FMG Group Михаил ​Фаткин. «Если страховая компания обнаружит признаки уголовного преступления — преднамеренное банкротство, хищение путем растраты или мошенничества, злоупотребление должностными полномочиями, то в этом случае страховая выплата не будет произведена», — поясняет он.

Авторы: Юлия Титова, Екатерина Литова.
Теги: санация , «Ингосстрах» , «ФК Открытие» , заработок топ-менеджеров
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