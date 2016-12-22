В Госдуме предложили санировать банки за счет их владельцев

В Госдуме разрабатывают законопроект о санации банков за счет средств их акционеров. Такой документ может быть внесен на рассмотрение нижней палаты уже в ноябре

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В нижней палате парламента ведется разработка законопроекта о санации банков за счет средств акционеров, рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС. «Комитет разрабатывает подходы к этому. Мы с ЦБ общались, обсуждали концептуально, они относятся с пониманием», — заявил он.

По словам Аксакова, с «концептуальными подходами» комитет определится в течение месяца, а в ноябре законопроект уже будет внесен к Госдуму.

На прошлой неделе, 22 сентября, зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что регулятор может применить субсидиарную ответственность собственников Бинбанка (Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева) для его оздоровления (решение о его санации с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора было принято 21 сентября). «Наше условие было следующее: что все свободные активы, которые не обременены, не заложены в других банках, должны вернуться в банк. Их перечень сейчас обсуждается», — говорил Поздышев. По предварительной оценке ЦБ, Бинбанку необходимо дофомировать резервы на 250–350 млрд руб. Основной владелец банка Микаил Шишханов называл другую оценку — 100–150 млрд руб.

Как заявил Шишханов в интервью «Ведомостям», ведутся переговоры о возвращении в банк «большого перечня активов», в том числе тех компаний, которые финансировались банком. «Промышленные активы, сельскохозяйственные, переработка, строительные и девелоперские активы. Эти активы стоят 300–350 млрд руб.», — рассказал Шишханов. Среди активов, которые могут перейти под контроль Банка России, — девелоперские компании «Интеко» и «A101 Девелопмент». Первая была приобретена Шишхановым в 2011 году у супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной (сумма сделки оценивалась в $200 млн при долге $1 млрд). «А101 Девелопмент» была в 2015 году приобретена группой БИН (сейчас — «Сафмар») за $800 млн у экс-сенатора, владельца «Русагро» Вадима Мошковича.

В конце прошлой недели стало известно, что ЦБ впервые применил положения закона 127-ФЗ, согласно которым средства с личных счетов топ-менеджеров банка изымаются для докапитализации банка. Такая мера была применена к топ-менеджменту банка «ФК Открытие». По словам двух источников РБК, в конце прошлой недели примерно 100 топ-менеджеров банка не смогли воспользоваться своими банковскими картами. В то же время один из крупных акционеров «Открытия» Леонид Федун заявил, что к нему указанная мера отношения не имеет. «Я не являюсь ни топ-менеджером, ни членом совета директоров, ни членом правления, ни контролирующим владельцем», — напомнил он в разговоре с РБК.