Федун прокомментировал списание денег менеджеров «Открытия» из-за санации

Владелец миноритарного пакета в банке «ФК Открытие» и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун рассказал РБК, что временная администрация не будет списывать средства с его счетов в попавшем под санацию банке

Леонид Федун (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Владелец миноритарного пакета «ФК Открытие» Леонид Федун сообщил РБК, что обсуждал с временной администрацией норму о списании средств для докапитализации банка. «Я встречался с руководителями новой администрации, которые заверили, что ко мне никакого отношения не имеет [норма о списании средств]», — добавил он.

«Я вкладчик банка «Открытие», но я не являюсь ни топ-менеджером, ни членом совета директоров, ни членом правления, ни контролирующим владельцем банка «Открытие», поэтому на меня никак не распространяется [норма о списании средств для докапитализации банка]. Мне юристы говорят, что это не имеет ко мне отношения», — заявил Леонид Федун. По словам Федуна, его счета в «Открытии» «пока» не замораживались.

На минувшей неделе средства примерно ста топ-менеджеров «Открытия» были списаны в пользу банка, рассказывали РБК источники, близкие к кредитной организации. Таким образом, была впервые применена процедура, предусмотренная вступившими в мае этого года в силу поправками в закон о несостоятельности (банкротстве) (127-ФЗ), закрепляющими возможность прямого участия ЦБ в санации банков с применением средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) и его права использовать для этого личные накопления топ-менеджмента банков.

По словам представителя «ФК Открытие» Александра Дмитриева, обязательства банка перед рядом управляющих работников и контролирующих банк лиц были прекращены. Согласно пп. 4 п. 12 ст. 189.49 закона 127-ФЗ в качестве условия предоставления финансовой помощи через ФКБС установлено прекращение обязательств банка перед лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка, руководителя, главного бухгалтера филиала банка, членов совета директоров или набсовета банка и контролирующими банк лицами по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме.



До начала процедуры санации контроль в банке «ФК Открытие» принадлежал компании «Открытие Холдинг», ключевым бенефициаром которого является бизнесмен Вадим Беляев с долей 19%. В числе миноритарных собственников банка были, в частности, совлад​ельцы нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов и Леонид Федун с долями 9,9 и 9,1% соответственно.



РБК направил запрос представителю Алекперова.​