ФАС назвала «частным случаем» письмо УК «Альфа-Капитал» о четырех банках

ФАС будет готова к принятию системных мер в случае, если распространение недостоверной информации на финансовом рынке станет массовым. Пока, по оценкам антимонопольного ведомства, «ситуация носит частный характер»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет активно следить за новостями на финансовом рынке и другими его участниками, а не только за УК «Альфа-Капитал», передает корреспондент РБК слова замглавы управления контроля финансовых рынков Лилии Беляевой. «Если это (распространение недостоверной информации. — РБК) будет иметь массовый характер, тогда мы будем выходить с инициативами по принятию системных мер», — сказала она журналистам.



Комментируя письмо с негативными сведениями УК «Альфа-Капитал» о четырех крупных частных банках, Беляева подчеркнула, что «ситуация пока носит частный характер». «Мы на финансовых рынках за последнее время редко сталкивались с такими ситуациями. Но, проанализировав ее, считаем, что эта тема достаточно серьезная и что, конечно, действия с нашей стороны по ее пресечению должны быть», — сказала представитель ФАС. «На данном этапе мы выдали предупреждение компании, и в случае его исполнения мы не будем применять к компании санкции», — уточнила она.

Газета «Ведомости» 16 августа сообщила, что компания «Альфа-Капитал» в рассылке по электронной почте проинформировала клиентов о рисках четырех банков. ФАС потребовала от «Альфа-Капитала» опровергнуть письмо и прекратить подобные рассылки. 21 августа УК «Альфа-Капитал» заявила, что 18 августа отозвала письма с негативной информацией.

Беляева также прокомментировала сведения о появлении писем о проверке ЦБ в банке «Открытие», которые якобы были разосланы клиентам БКС от лица сотрудника брокерской компании Виталия Шульги. В ФАС считают, что эту ситуацию «надо подборно анализировать, потому что недобросовестной конкуренцией в виде дискредитации является распространение ложной, неточной и искаженной информации», — отметила Беляева. «Сначала мы должны зафиксировать распространение информации, а потом проверить ее на предмет недостоверности, проанализировав, какая информация использовалась для совершения выводов», — добавила она.

Как писал РБК, БКС начала внутреннюю проверку о сообщениях Шульги, содержащих информацию о проверках ЦБ в банке «Открытие».