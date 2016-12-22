Данил Хачатуров вернулся в «Росгосстрах»

Несмотря на готовящуюся сделку с «Открытие Холдингом» основной владелец «Росгосстраха» вернулся в компанию. Кадровые перестановки могут свидетельствовать о том, что реализация сделки вызывает вопросы, считают источники РБК

Данил Хачатуров (Фото: Сергей Николаев / Ведомости / Fotoimedia)

​Основной владелец и экс-президент «Росгосстраха» (РГС) Данил Хачатуров вернулся в компанию, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. «Со вчерашнего дня он в офисе. Впрочем, на ситуацию он смотрит не как менеджер, а как собственник», — уточнил один из собеседников.

«Хачатуров не занимается оперативной деятельностью компании, но активизировался в последние дни в управлении компанией как ее акционер и член совета директоров», — говорит и третий собеседник РБК в руководстве «Росгосстраха». Он добавил, что причиной стало вмешательство в ситуацию Банка России («Росгосстрах» находится в процессе сделки с «Открытие Холдингом», которому подконтролен банк «ФК Открытие», — РБК). «Мы ждем прояснения ситуации», — добавил собеседник РБК.

Кроме того, как рассказали источники РБК, принят рад кадровых решений в отношении сотрудников, которые пришли в компанию в связи с готовящейся сделкой с «Открытием». По словам одного из собеседников РБК, компанию покидает, в частности, глава филиала «Росгосстраха» по Москве и Московской области Дмитрий Тимохин, назначенный на эту должность в середине года.

В банке «ФК Открытие» от комментариев отказались. ЦБ и РГС не ответили на запросы РБК.

Источники РБК указывают, что происходящее может свидетельствовать о рисках реализации намеченной сделки с «Открытие Холдинг» из-за того, что вокруг ключевого банка группы — «ФК Открытие» — в последнее время формируется неоднозначный информационный фон.

Согласно отчетности банка, опубликованной на сайте ЦБ, отток клиентских средств из банка составил в июле 30%, или порядка 360 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. средств физлиц.

Вслед за публикацией отчетности сразу три рейтинговых агентства пересмотрели оценки «ФК Открытие». Они указывали на отток клиентских средств, усиливающуюся зависимость банка от операций рефинансирования Банка России, а также дополнительные риски у банка в связи с кредитованием в рамках сделки с «Росгосстрахом». Последним на этой неделе поставило рейтинг банка «ФК Открытие» на пересмотр с прогнозом «негативный» Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Основной причиной пересмотра оценки и ухудшения прогноза в агентстве называли «существенное ухудшение ликвидной позиции банка».

​Данил Хачатуров, основной владелец «Росгосстраха», прекратил работать в должности президента компании летом этого года, оставшись членом совета директоров страховщика. Его уход был связан с планами по объединению группы «Россгостраха» и «ФК Открытия». Как рассказывали источники РБК в декабре 2016 года, участники сделки планировали создать крупнейшую частную финансовую группу. Тогда предполагалось, что в обмен на «Росгосстрах» и Росгосстрах банк Данил Хачатуров получит миноритарную долю в новом финансовом холдинге. Причем размер этой доли должен был зависеть от результатов финансовой проверки страховщика.

В конце марта 2017 года «ФК Открытие» увеличил долю в уставном капитале «Росгосстраха» с 4,4 до 19,8%. Эта доля была получена банком в рамках сделки РЕПО, что означает залог акций «Росгосстраха» по кредиту, полученному страховщиком от «ФК Открытие», писал РБК.

В преддверие сделки к середине 2017 года «Росгосстрах» сформировал новый штат сотрудников. Как сообщал «Интерфакс», управляющий директор ВТБ Дмитрий Тимохин возглавил филиал «Росгосстраха» по Москве и Московской области, экс-гендиректор «СГ МСК» Максим Шепелев был назначен финансовым директором страховщика, член совета директоров Промсвязьбанка Дмитрий Лаврентьев стал директором по персоналу. Кроме того, в РГС из Сбербанка на должность управляющего директора страховщика пришел Филипп Майзенберг.

В июне ФАС одобрила ходатайство о приобретении «Открытием Холдинг» 75% Росгосстрах Банка. На минувшей неделе ФАС удовлетворило еще одно ходатайство — ООО «Открытие-Информ» (принадлежит «Открытие Холдингу») на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО «РГС Холдинг» и ООО «РГС Активы». Согласно материалам на сайте ЦБ, конечным бенефициаром этих двух компании является Данил Хачатуров. Источники РБК, близкие к «Открытию Холдинг», уточняли, что сумма последней сделки будет номинальной.

Как свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс», в начале этой неделе крупнейший акционер группы «Открытие» Вадим Беляев стал 100% собственником компании «Открытие-Информ», на которую будут приобретаться активы группы «Росгосстрах».