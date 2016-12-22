Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,53 58,94 EUR Нал. 70,31 69,47 USD Бирж. 59,16 +0,09 EUR Бирж. 69,84 +0,10 USD ЦБ. 59,14 +0,01 EUR ЦБ. 69,74 +0,18 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 1973,50 +0,76% РТС 1049,96 +0,48% Brent 52,13 -0,74% DJIA 21783,40 -0,13% Nasdaq 6271,33 -0,11% FTSE 7407,06 +0,33%
Данил Хачатуров вернулся в «Росгосстрах»
Лента новостей
SpaceX посадила нижнюю ступень ракеты Falcon 9 на морскую платформу 01:42, Технологии и медиа Умер актер Джей Томас 00:57, Общество Семья погибшего при пожаре в Ростове-на-Дону мужчины получит 1,5 млн руб. 00:54, Общество Полиция освободила заложников в ресторане в Чарльстоне 00:17, Общество «Краснодар» вылетел из Лиги Европы 00:09, Спорт Фирташ отдаст базу отдыха правительству Крыма под кремлевский форум 00:08, Политика В Москве раскрыли хакерский взлом карты «Тройка» 00:02, Технологии и медиа Польша заявила о праве на немецкие репарации за Вторую мировую войну 24 авг, 23:45, Политика В Москве столкнулись два автобуса 24 авг, 23:40, Общество В Варшаве попал в ДТП сопровождавший колонну с генсеком НАТО автомобиль 24 авг, 23:10, Политика В США назвали имя выигравшего самый большой в истории джекпот 24 авг, 22:56, Общество Гол в дополнительное время вывел «Зенит» в групповой раунд Лиги Европы 24 авг, 22:38, Спорт Тинькофф Банк подал иск к выпустившим про него видео блогерам 24 авг, 22:36, Общество Россия передала следствию дополнительные данные радаров о крушении MH17 24 авг, 22:09, Общество БКС начала проверку после писем о банке «Открытие» 24 авг, 21:57, Бизнес Стрелок в Чарльстоне взял заложников в ресторане 24 авг, 21:45, Общество Стерлигов объявил об открытии в Москве криптобиржи «Алиса» 24 авг, 21:42, Бизнес О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 24 авг, 21:39, Партнерский материал Генпрокуратура передала «дело реставраторов» в суд 24 авг, 21:35, Политика РНКБ рассказал о последствиях отключения доступа к SWIFT 24 авг, 21:24, Бизнес Спецпредставитель США рассказал о договоренностях на встрече с Сурковым 24 авг, 21:23, Политика Умер главный тренер сборной России по спортивной акробатике 24 авг, 21:10, Общество Бесценные знания: сколько стоит получить престижную профессию в России 24 авг, 21:08, Деньги Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 24 авг, 21:03, РБК и Билайн Число лишившихся поездки в Турцию клиентов Ted Travel оценили в 7,5 тыс. 24 авг, 20:57, Общество Полиция Чарльстона сообщила о стрельбе в центре города 24 авг, 20:57, Общество Адвокат попросил проверить магазины рэпера Басты на пропаганду криминала 24 авг, 20:55, Общество Раненые при взрыве в Киеве оказались родственниками снайпера из зоны АТО 24 авг, 20:45, Общество
Данил Хачатуров вернулся в «Росгосстрах»
Финансы, 01:50
0
Данил Хачатуров вернулся в «Росгосстрах»
Несмотря на готовящуюся сделку с «Открытие Холдингом» основной владелец «Росгосстраха» вернулся в компанию. Кадровые перестановки могут свидетельствовать о том, что реализация сделки вызывает вопросы, считают источники РБК
Данил Хачатуров (Фото: Сергей Николаев / Ведомости / Fotoimedia)

​Основной владелец и экс-президент «Росгосстраха» (РГС) Данил Хачатуров вернулся в компанию, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. «Со вчерашнего дня он в офисе. Впрочем, на ситуацию он смотрит не как менеджер, а как собственник», — уточнил один из собеседников.

«Хачатуров не занимается оперативной деятельностью компании, но активизировался в последние дни в управлении компанией как ее акционер и член совета директоров», — говорит и третий собеседник РБК в руководстве «Росгосстраха». Он добавил, что причиной стало вмешательство в ситуацию Банка России («Росгосстрах» находится в процессе сделки с «Открытие Холдингом», которому подконтролен банк «ФК Открытие», — РБК). «Мы ждем прояснения ситуации», — добавил собеседник РБК.

Кроме того, как рассказали источники РБК, принят рад кадровых решений в отношении сотрудников, которые пришли в компанию в связи с готовящейся сделкой с «Открытием». По словам одного из собеседников РБК, компанию покидает, в частности, глава филиала «Росгосстраха» по Москве и Московской области Дмитрий Тимохин, назначенный на эту должность в середине года.

В банке «ФК Открытие» от комментариев отказались. ЦБ и РГС не ответили на запросы РБК.

Источники РБК указывают, что происходящее может свидетельствовать о рисках реализации намеченной сделки с «Открытие Холдинг» из-за того, что вокруг ключевого банка группы — «ФК Открытие» — в последнее время формируется неоднозначный информационный фон.

Согласно отчетности банка, опубликованной на сайте ЦБ, отток клиентских средств из банка составил в июле 30%, или порядка 360 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. средств физлиц.

Потребность «ФК Открытие» в деньгах уронила ставку денежного рынка
Финансы

Вслед за публикацией отчетности сразу три рейтинговых агентства пересмотрели оценки «ФК Открытие». Они указывали на отток клиентских средств, усиливающуюся зависимость банка от операций рефинансирования Банка России, а также дополнительные риски у банка в связи с кредитованием в рамках сделки с «Росгосстрахом». Последним на этой неделе поставило рейтинг банка «ФК Открытие» на пересмотр с прогнозом «негативный» Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Основной причиной пересмотра оценки и ухудшения прогноза в агентстве называли «существенное ухудшение ликвидной позиции банка».

​Данил Хачатуров, основной владелец «Росгосстраха», прекратил работать в должности президента компании летом этого года, оставшись членом совета директоров страховщика. Его уход был связан с планами по объединению группы «Россгостраха» и «ФК Открытия». Как рассказывали источники РБК в декабре 2016 года, участники сделки планировали создать крупнейшую частную финансовую группу. Тогда предполагалось, что в обмен на «Росгосстрах» и Росгосстрах банк Данил Хачатуров получит миноритарную долю в новом финансовом холдинге. Причем размер этой доли должен был зависеть от результатов финансовой проверки страховщика.

В конце марта 2017 года «ФК Открытие» увеличил долю в уставном капитале «Росгосстраха» с 4,4 до 19,8%. Эта доля была получена банком в рамках сделки РЕПО, что означает залог акций «Росгосстраха» по кредиту, полученному страховщиком от «ФК Открытие», писал РБК.

В преддверие сделки к середине 2017 года «Росгосстрах» сформировал новый штат сотрудников. Как сообщал «Интерфакс», управляющий директор ВТБ Дмитрий Тимохин возглавил филиал «Росгосстраха» по Москве и Московской области, экс-гендиректор «СГ МСК» Максим Шепелев был назначен финансовым директором страховщика, член совета директоров Промсвязьбанка Дмитрий Лаврентьев стал директором по персоналу. Кроме того, в РГС из Сбербанка на должность управляющего директора страховщика пришел Филипп Майзенберг.

В июне ФАС одобрила ходатайство о приобретении «Открытием Холдинг» 75% Росгосстрах Банка. На минувшей неделе ФАС удовлетворило еще одно ходатайство — ООО «Открытие-Информ» (принадлежит «Открытие Холдингу») на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО «РГС Холдинг» и ООО «РГС Активы». Согласно материалам на сайте ЦБ, конечным бенефициаром этих двух компании является Данил Хачатуров. Источники РБК, близкие к «Открытию Холдинг», уточняли, что сумма последней сделки будет номинальной.

Как свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс», в начале этой неделе крупнейший акционер группы «Открытие» Вадим Беляев стал 100% собственником компании «Открытие-Информ», на которую будут приобретаться активы группы «Росгосстрах».

Авторы: Марина Божко, Ася Сотникова.
Теги: банки , «Росгосстрах» , Данил Хачатуров , РГС , Вадим Беляев
Главное
Фирташ отдаст базу отдыха правительству Крыма под кремлевский форум Политика
Материалы по теме
БКС начала проверку после писем о банке «Открытие» Бизнес
«ФК Открытие» продал долю в кипрском банке RCB Финансы
«ФК Открытие» подал ходатайство о покупке НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку