Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения

Сбербанк планирует выпустить субординированные облигации для физических лиц, тестируя рынок на фоне снижения привлекательности вкладов. «Ставка там будет несколько выше, чем ставка по обычным рублевым облигациям, и при этом средства будут учитываться в капитале» — сообщил заместитель председателя правления Сбербанк Александр Морозов в интервью Bloomberg.
Сроки выхода на рынок, а также объем выпуска он не назвал. По словам банкира, Сбербанк готовится к выпуску облигаций для населения вслед за другими госбанками, включая Россельхозбанк и ВТБ 24. Как писал РБК, в апреле 2017 года Минфин начал размещение первого выпуска облигаций для населения объемом 15 млрд рублей. Реагируя на интерес частных лиц к новым видам ценных бумаг, ВТБ24 объявил о планах выпустить осенью 2017 года ипотечные облигации для населения объемом порядка 10 млрд рублей.
Банки озаботились расширением продуктовой линейки на волне интереса населения к инвестиционным инструментам и падения доходности вкладов. Согласно статистике ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях банков топ-10 во II декаде мая снизилась до 7,69%. Максимальная процентная ставка Сбербанка по депозиту в рублях для физических лиц составляет 7% годовых при вкладе от 1 млн рублей на срок от трех месяцев.
Особенности бумаг
Субординированные облигации, в отличие от обычных, несут дополнительные риски. В случае банкротства банка обязательства по ним будут исполняться после исполнения обязательств по обычным облигациям и депозитам. Кроме того, по субординированным облигациям может не выплачиваться купон, если нормативы банка приближаются к критическим. Вместе с тем, как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, субординированные облигации являются менее рискованным вложением, чем акции банка, потому что по акциям в случае банкротства выплаты происходят в последнюю очередь.
С какой целью?
Сбербанк объясняет свои планы размещения нового инструмента расширением продуктовой линейки. «В настоящее время мы видим рост интереса физических лиц к инвестициям в ценные бумаги Сбербанка. В данной связи продуктовая линейка банка для физических лиц расширяется и банк начинает предлагать клиентам структурные облигации и планирует предлагать субординированные облигации», — сообщил РБК представитель Сбербанка.
Опрошенные РБК эксперты отмечают, что необходимости в привлечения средств в капитал у Сбербанка нет. «Cбербанк остается достаточно капитализированным банком и выглядит в целом лучше банковского сектора», — говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. «По данным на начало мая, все три норматива достаточности находятся на комфортном уровне (Н1.0 – 14,8%, Н1.1 и Н1.2 – 10,9% при регулятивных минимумах 8,0%, 4,5% и 6,0%, соответственно). «Выраженной необходимости в размещении субординированных облигаций у Сбербанка нет. Скорее, это просто очередной шаг в рамках работы по поддержанию и укреплению своих конкурентных позиций» — говорит методолог рейтингового агентства Эксперт РА Юрий Беляков. Как отмечает Постоленко, немногие физлица обладают инструментарием, чтобы открыть брокерский счет и совершить операцию по покупке облигаций. Упрощенная процедура покупки бумаг, без подключения к торговому терминалу, может оказаться привлекательной для населения.
Доходность нового инструмента
По мнению опрошенных РБК экспертов, размещение субординированных облигаций для населения будут более дешевым способом привлечения капитала для банка по сравнению с размещением бумаг среди профессиональных участников рынка. «Население не будет вдаваться в детали условий выпуска, а ставка будет выше депозита», — считает портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Дмитрий Постоленко. «У профессиональных участников риск-профиль ниже, чем у физических лиц. В то же время для частных инвесторов налог на купонный доход по рублевым облигациям, выпущенным после 1 января 2017 года, отменен, этот инструмент может быть для них привлекателен», — добавляет аналитик S&P Роман Рыбалкин.
Участники рынка указывают на то, что в качестве премии за субординацию по таким облигациям предлагается больший купон по сравнению с обычными облигациями. По оценкам опрошенных аналитиков, премия за риск может составить до 2 п.п. Дополнительная премия по бессрочным субординированным облигациям обусловлена риском изменения рыночной конъюнктуры на долгосрочном горизонте, а также неопределенностью в части наличия ликвидного рынка.