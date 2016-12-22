Сбербанк проинвестировал в «Uber для врачей»

Приложение ​docdoc Фото: Никита Попов / РБК

Сбербанк купил сервис онлайн-записи к врачам docdoc.ru. По словам первого зампред правления банка Льва Хасиса, инвестиция носит стратегический характер. На базе приобретенной платформы банк планирует развивать цифровую медицину

Сбербанк планирует развивать направление цифровой медицины на базе приобретенного сервиса онлайн-записи к врачам docdoc.ru, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис на пресс-конференции.

Сбербанк приобрел 80% сервиса docdoc.ru у фонда Guard Capital, который специализируется на венчурных и прямых инвестициях. Остальные 20% принадлежат основателю и генеральному директору сервиса Дмитрию Петрухину и топ-менеджменту компании. Сумма сделки не раскрывается.

Docdoc.ru — это работающая по аналогии с Uber онлайн-платформа, которая помогает искать врачей из разных клиник по рейтингу специалистов. В сервисе можно оставить отзывы, найти расположение клиник, узнать цены.

«Надеемся, что эта компания станет той платформой, которая нам позволит со временем, по мере совершенствования законодательства, предоставлять не только услуги записи к врачу, но и другие цифровые услуги», — заявил Хасис, слова которого передает корреспондент РБК.

По словам банкира, инвестиция носит стратегический характер. В будущем, в частности, через docdoc.ru могут быть предложены такие услуги, как телемедицина, покупка лекарств. «Сейчас многие международные компании развивают искусственней интеллект. Мы надеемся, что, после того​ как будут приняты соответствующие законы, docdoc.ru позволит реализовывать многие сервисы в этом направлении», — добавил Лев Хасис.



«Сейчас план по доходам от сервиса составляет 50-60% от рынка цифровой медицины через 3-4 года. Безусловно, ключевой фактор — это качество и доступность, мы не будем гнаться за доходностью, а будем гнаться за доступностью», — заявил банкир.



Сбербанк оценивает объем рынка электронной медицины в 2020 году в 150-180 млрд рублей. «Думаем, что docdoc.ru станет одним из лидеров на рынке. Мы хотим создать эффективную экосистему, маркет-плейс», — уточнил банкир. » docdoc.ru — это агрегатор с 30 тысячами врачей, 2 тысячами клиник. Мы присутствуем в 11 крупнейших городах и более чем в 30 более мелких городах»- уточнил Дмитрий Петрухин.

Сбербанк строит планы по превращению кредитной организации в «финансовую экосистему». Как писал РБК, осенью 2016 года наблюдательный совет Сбербанка одобрил такую трансформацию к концу 2018 года. «Экосистема в бизнесе — это взаимодействие провайдеров услуг, потребителей, которые включают конкуренцию и сотрудничество для того, чтобы предоставлять какой-то сервис», — пояснил Лев Хасис.

Предполагается сделать docdoc.ru одной из платформ при создании экосистемы, встроить его сервисы в мобильное приложение банка. Сбербанк также готов подключать к docdoc.ru и другие банки, если у них будет такой интерес, добавил банкир.

Как пояснил Хасис, Сбербанк выстраивает целый набор мини-экосистем. «Например, проект «Эвотор» — некоторые считают, что это просто проект облачных касс, но реально это некая экосистема вокруг малого бизнеса и его потребностей. В этом проекте неограниченное количество компаний могут разрабатывать свои приложения для различных задач малого бизнеса», — поясняет Хасис. По словам первого зампред правления банка, «экосистема в бизнесе» — это система взаимодействия компаний, провайдеров услуг и потребителей.