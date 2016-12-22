ЦБ предложил считать биткоины цифровым товаром

Логотип биткоина Фото: Mark Lennihan / AP

Банк России предлагает признать криптовалюты цифровым товаром, обложив их соответствующими налогами. Если не начать контролировать криптовалюты, имеющие хождение в России, они могут очень быстро превратиться в угрозу, считают в ЦБ

Банк России предлагает идентифицировать криптовалюты в качестве цифрового товара и ввести их налогообложение, заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на выступлении в Госдуме. Соответствующие нормативные документы могут быть внесены в Госдуму через месяц.

«Поскольку эмитируются виртуальные деньги, которые не обеспечены золотым запасом и не контролируются с точки зрения их количества, рано или поздно это может привести к нестабильности на финансовых рынках», — заявила Скоробогатова, отметив, что пока что количество криптовалюты на рынке «не трагично в целом для рынка» (цитата по «Интерфаксу»).

Скоробогатова уточнила, что ЦБ предлагает в отношении ходящих в России криптовалют «применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности, как к цифровому товару». По ее словам, такое предложение поддержали Минфин, Минэкономразвития и «силовые ведомства», с которыми ЦБ проводил совещания. Уже через месяц Центробанк закончит подготовку варианта нормативных документов, в которых будет указано, в какие документы нужно вписать новые нормы.

«Если люди этим занимаются, они должны за это платить деньги. А мы должны четко понимать, как контролируем эту деятельность», — пояснила зампред ЦБ, добавив, что объемы криптовалют в России выросли по сравнению с прошлым годом. При этом необходимость контролировать оборот криптовалют она объяснила тем,​ что «это в угрозу может превратиться очень быстро».​

Ранее, в апреле, общая капитализация рынка криптовалют в мире превысила $30 млрд, что стало новым рекордом. По данным сайта Coin Market Cap, который следит за рынком криптовалют, на 25 мая общая капитализация уже превысила $80 млрд. Самой популярной криптовалютой являются биткоины, их общая стоимость оценивается в $44 млрд, за ними следуют эфириум, рипл и NEM. Всего Coin Market Cap признает 840 криптовалют, большинство из которых имеют незначительную капитализацию.

Ранее, в декабре 2016 года, директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов​ заявил, что борьба за безопасность на рынке криптовалют «может закрутить гайки так, что самого обмена в стране не произойдет, у нас не будет места для контроля [за криптовалютами]». По его словам, введение слишком жестких мер регулирования приведет к тому, что сделки будут проводиться за пределами России. «Выталкивая процесс обмена за пределы страны, мы на самом деле понижаем уровень безопасности и стабильности», — сказал Калухов.

При этом в апреле 2017 года начальник управления центра финансовых технологий Банка России Максим Григорьев заявил, что говорить о легализации оборота криптовалют в России пока преждевременно.