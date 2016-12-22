Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
ЦБ предложил считать биткоины цифровым товаром 15:57 ОПЕК продлила сокращение добычи на девять месяцев 13:57 Наггетсы поставщика «Макдоналдса» оказались опасными для здоровья 13:09 Собянину предложили сделать бессрочной приватизацию арендуемого имущества 17:19 В состав ОПЕК вошла еще одна страна 13:53 В ЛНР погиб бывший командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях 16:50 Минтруд назвал число ожидающих повышения зарплат бюджетников 17:12 ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в транспорте Москвы боевиков 14:03 Патрушев рассказал о расследовании атаки с использованием вируса WannaCry 14:42 Путин поставил Росгвардии задачу по отражению внешней агрессии 16:37 Голосовавших против передачи Исаакия депутатов предложили лишить мандатов 10:53 Туск рассказал о несовпадении позиций ЕС и Трампа в отношении России 14:32 Верховная рада поддержала закон о боевом гопаке 13:31 МИД призвал остановить «поток несостоятельной лжи» о после России в США 16:38
Лента новостей 17:27 МСК
Плановая развилка: что советуют экономисты Путину Андрей Нечаев экономист, министр экономики России в 1992–1993 годах Мнение, 17:00 Лучшие предложения рынка наличной валюты  17:00   USD НАЛ. Покупка 56,35 Продажа 56,40 EUR НАЛ. 63,10 63,25 В Таджикистане на российской базе создадут батальон беспилотников Технологии и медиа, 16:58 Посол США пообещал «принять меры» из-за утечек о теракте в Манчестере Политика, 16:57 Минкомсвязь признала подорожание связи из-за «пакета Яровой» Политика, 16:51 В ЛНР погиб бывший командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях Политика, 16:50 МИД призвал остановить «поток несостоятельной лжи» о после России в США Политика, 16:38 Путин поставил Росгвардии задачу по отражению внешней агрессии Политика, 16:37 ЦБ заявил о выпуске купюр номиналом 200 руб. и 2000 руб. в октябре Финансы, 16:33 Путин подарил Калягину на юбилей книгу о Бразилии Общество, 16:32 Глава Большого театра заявил о недопустимости влияния власти на репертуар Общество, 16:19 «Дочка» «Ростеха» получила $2,5 млн на поддержку экспорта софта Технологии и медиа, 16:08 СМИ сообщили о призыве парламента Венесуэлы отменить сделку «Роснефти» Бизнес, 16:05 ЦБ предложил считать биткоины цифровым товаром Финансы, 15:57 Робот-шопоголик: насколько успешно искусственный разум подбирает гардероб Свое дело, 15:56 Фаворит рахбара: почему Хасан Рухани сохранил пост президента Ирана Юлия Свешникова, Ахмад Вахшите, Амир Рокнифард Мнение, 15:55 «Матч ТВ» извинился за цитирование материала Sports.ru Спорт, 15:53 Следствие попросило суд арестовать экс-директора «Седьмой студии» Общество, 15:49 Новый вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет Технологии и медиа, 15:42 Как Юрий Дудь создал один из самых сильных персональных брендов в медиа Технологии и медиа, 15:37 Дебатов не будет: как развивался конфликт Усманова с Навальным Общество, 15:34 Стройка 3D: Никита  Чен-юн-тай первым  в России напечатал дом Бизнес, 15:33 В МИД назвали сроки назначения нового постпреда при ООН Политика, 15:31 Ай да Африка: как разработчик открытого кода решил победить крупный b2b Технологии и медиа, 15:19 Власти Москвы ответили на претензии «Гринпис» по реновации Общество, 15:11 Требование проверить премии в «Роснефти» назвали «запросом ради запроса» Политика, 15:11 Моуринью рассказал о роли Ибрагимовича в финале Лиги Европы Спорт, 15:09 Nissan отозвал в России 42 тыс. автомобилей Almera Бизнес, 14:57
ЦБ предложил считать биткоины цифровым товаром
Материалы по теме Капитализация рынка криптовалют впервые превысила $30 млрд В ЦБ назвали преждевременным вопрос о легализации криптовалют в России Минфин допустил признание биткоина финпродуктом в 2018 году В Японии вступил в силу признающий биткоины платежным средством закон
15:57
Павел Казарновский
ЦБ предложил считать биткоины цифровым товаром

Логотип биткоина

Фото: Mark Lennihan / AP
Банк России предлагает признать криптовалюты цифровым товаром, обложив их соответствующими налогами. Если не начать контролировать криптовалюты, имеющие хождение в России, они могут очень быстро превратиться в угрозу, считают в ЦБ

Банк России предлагает идентифицировать криптовалюты в качестве цифрового товара и ввести их налогообложение, заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на выступлении в Госдуме. Соответствующие нормативные документы могут быть внесены в Госдуму через месяц.

«Поскольку эмитируются виртуальные деньги, которые не обеспечены золотым запасом и не контролируются с точки зрения их количества, рано или поздно это может привести к нестабильности на финансовых рынках», — заявила Скоробогатова, отметив, что пока что количество криптовалюты на рынке «не трагично в целом для рынка» (цитата по «Интерфаксу»).

Скоробогатова уточнила, что ЦБ предлагает в отношении ходящих в России криптовалют «применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности, как к цифровому товару». По ее словам, такое предложение поддержали Минфин, Минэкономразвития и «силовые ведомства», с которыми ЦБ проводил совещания. Уже через месяц Центробанк закончит подготовку варианта нормативных документов, в которых будет указано, в какие документы нужно вписать новые нормы.

Фотогалерея Сам себе ЦБ: кто и зачем выпускает собственную валюту Террористическая организация ИГИЛ начала чеканить свои деньги — исламские динары. Новая валюта была запущена с помпой. В интернете появился официальный сайт динара на шести языках... Показать 5 фотографий

«Если люди этим занимаются, они должны за это платить деньги. А мы должны четко понимать, как контролируем эту деятельность», — пояснила зампред ЦБ, добавив, что объемы криптовалют в России выросли по сравнению с прошлым годом. При этом необходимость контролировать оборот криптовалют она объяснила тем,​ что «это в угрозу может превратиться очень быстро».​

Ранее, в апреле, общая капитализация рынка криптовалют в мире превысила $30 млрд, что стало новым рекордом. По данным сайта Coin Market Cap, который следит за рынком криптовалют, на 25 мая общая капитализация уже превысила $80 млрд. Самой популярной криптовалютой являются биткоины, их общая стоимость оценивается в $44 млрд, за ними следуют эфириум, рипл и NEM. Всего Coin Market Cap признает 840 криптовалют, большинство из которых имеют незначительную капитализацию.

Ранее, в декабре 2016 года, директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов​ заявил, что борьба за безопасность на рынке криптовалют «может закрутить гайки так, что самого обмена в стране не произойдет, у нас не будет места для контроля [за криптовалютами]». По его словам, введение слишком жестких мер регулирования приведет к тому, что сделки будут проводиться за пределами России. «Выталкивая процесс обмена за пределы страны, мы на самом деле понижаем уровень безопасности и стабильности», — сказал Калухов.

При этом в апреле 2017 года начальник управления центра финансовых технологий Банка России Максим Григорьев заявил, что говорить о легализации оборота криптовалют в России пока преждевременно. 

Теги
Центробанк, биткоин, цифровой товар
Другие материалы РБК
Cамый популярный автомобиль в мире (фото)
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Юрист объяснил разницу между авансом и задатком при покупке квартиры
Салон экспортной версии советского «Москвича-2140SL» (фото)
38-летний спортсмен попал в аварию на скорости 370 км/ч
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку