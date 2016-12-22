Финансовые власти поддержали страхование средств малого бизнеса в банках

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Минфин, Банк России, Агентство по страхованию вкладов поддержали страхование средств малого бизнеса в банках в пределах 1,4 млн руб. Официально банки сетуют на дополнительную нагрузку. Впрочем, она невелика. Как для кредитных организаций, так и для финансовых властей это скорее политический вопрос

Минфин, Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) поддерживают идею страхования вкладов малого предпринимательства, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителей сразу всех трех ведомств — гендиректора АСВ Юрия Исаева, замминистра финансов Алексея Моисеева и зампреда ЦБ Василия Поздышева. Все они присутствовали на заседании рабочей группы в Госдуме.

«В целом идея нами поддерживается, с учетом того, что будет соответствующее финансирование», — заявил Юрий Исаев. Алексей Моисеев сообщил, что министерство выступает за расширение страхования вкладов на вклады МСП во всех банках в пределах суммы 1,4 млн руб. Банк России «поддерживает идею расширения механизма на предприятия малого бизнеса», приводит «Интерфакс» слова Василия Поздышева.

По его оценкам, общий объем средств, который предприятия малого и среднего бизнеса хранят в банках, немногим превышает 3 трлн руб. Первоначально обсуждалась идея страхования средств в банкам малого и среднего бизнеса, однако на текущем этапе она свелась к страхованию средств микро- и малого бизнеса. Цифру по этой категории банковских клиентов Поздышев не привел. В статистике ЦБ она также не раскрывается. Для сравнения: по данным обзора банковского сектора ЦБ на 1 мая, средства всех юрлиц в банках (кроме финансовых организаций) — 17,2 трлн руб., средства физлиц — 24,3 трлн руб. Сейчас государством застрахованы средства физлиц и индивидуальных предпринимателей в банках на сумму до 1,4 млн руб.

На заседании рабочей группы произошло и еще одно изменение первоначального плана. Банковские лоббисты предлагали страховать средства малого бизнеса только в банках с базовой лицензией (располагают капиталом до 1 млрд руб., специализируются на небольших клиентах, ограничены в проведении сложных операций), чтобы дать им преимущество по сравнению с более крупными игроками. Однако на заседании ​и ЦБ, и АСВ выступили за введение страховки для малого бизнеса для всех банков, независимо от уровня лицензии.

История вопроса

Тема защиты средств малого бизнеса в банках поднимается не впервые. 6 марта премьер-министр Дмитрий Медведев дал Минэкономразвития, Минфину и ЦБ поручение проработать этот вопрос. «Минэкономразвития России... Минфину России… проанализировать совместно с Банком России целесообразность введения механизма страхования средств малых и микропредприятий, размещенных на счетах в кредитных организациях, и представить в правительство РФ соответствующие предложения», — говорилось в тексте поручения, опубликованного на сайте правительства. Сделать это соответствующим ведомствам надо было до 1 июня.

Как сообщало тогда «РИА Новости», отдельно к главе ЦБ по этому же вопросу обращалась и «Опора России». Это обращение было спровоцировано банковским мини-кризисом в Татарстане.

Впрочем, реакция ЦБ в марте на эту идею была совершенно иной. 20 марта «РИА Новости» опубликовало комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по этому вопросу. По ее мнению, ​стратегически введение страхования средств бизнеса является верным решением, но пока преждевременным: сначала надо решить проблему фирм-однодневок. Учитывая, что в России очень просто создавать малые и средние предприятия, есть риск, что крупный бизнес попытается застраховать свои средства путем их дробления через создание фирм-однодневок. «Я думаю, что вот эти все события созреют через два-три года, и мы сможем к этому вопросу уже подойти практически», — сказала тогда глава ЦБ.

Второй момент, вызывавший сомнения Эльвиры Набиуллиной, — кто будет финансировать возрастающую нагрузку на фонд страхования вкладов? Сейчас фонд, находящийся под управлением АСВ, дефицитен. Этот дефицит финансируется Банком России через кредиты, выдаваемые им АСВ. Сейчас лимит кредитной линии ЦБ составляет 820 млрд руб. ЦБ сможет профинансировать и выплаты малому бизнесу, но вопрос в том, сможет ли АСВ вернуть эти средства. Как ранее сообщал РБК, уже сейчас агентство вынуждено частично расплачиваться с ЦБ неденежными активами, в частности новым офисом на Мосфильмовской. Упоминала Набиуллина и инфляционные риски, связанные с дополнительной эмиссией средств.

Вариант увеличить отчисления банков в фонд через повышение ставок взносов — тоже неоднозначный. Глава ЦБ высказывала опасения, что конечным результатом может стать рост стоимости кредита для всех экономических субъектов, поскольку банки будут перекладывать нагрузку на клиентов. Впрочем, теперь комментарии ЦБ звучат иначе.

Последний раз тема страхования средств малого бизнеса в банках поднималась на днях. Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов в своем ежегодном докладе бизнесомбудсмена президенту также предлагал ввести страхование средств малого и среднего бизнеса, но на 5 млн руб.

Реакция рынка

Мнения участников рынка об инициативе страхования средств малого бизнеса в банках разделились.

«Ведение страхового возмещения для малых предприятий уже назрело — такая мера есть во многих странах», — говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев, отмечая, однако: есть большой риск, что страхование малого бизнеса существенно увеличит нагрузку на банки и ЦБ. Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский, напротив, считает инициативу не слишком полезной. «Для предпринимателей страховая сумма в 1,4 млн руб. небольшая, она не будет для них спасением в случае банкротства банка», — говорит он.

Впрочем, у ЦБ другое мнение на этот счет. По словам Василия Поздышева, в 90% случаях суммы, которые малый бизнес держит на счетах в банках, не превышают 1,4 млн руб. «Это очень небольшие суммы, большая часть денег у них находится в работе, в товарном обороте», — сказал он.

Где брать деньги

В ходе заявлений, сделанных в четверг, 25 мая, вопрос об источниках финансирования дополнительных выплат из фонда страхования вкладов прокомментировал лишь Минфин. Он предложил увеличить базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с текущих 0,12 до 0,20%, чтобы снизить зависимость Агентства по страхованию вкладов от кредитов Банка России, привел «Интерфакс» слова замминистра финансов Алексея Моисеева.

Однако ранее, 23 мая, зампред ЦБ Ольга Полякова также на заседании рабочей группы сообщила, что рассматривается вопрос о повышении базовой ставки взносов в фонд страхования вкладов до 0,15%. Впрочем, она не увязывала это со страхованием дополнительной категории банковских клиентов.

В результате такого решения наибольший рост платежей в фонд страхования вкладов ляжет на Сбербанк как на крупнейшего игрока. Там уже предсказывают негативные последствия. Рост взносов приведет частично к снижению ставок по вкладам, поэтому влияние на прибыль банков не будет большим, также он негативно скажется на банковских сбережениях и кредитных ставках, говорят в пресс-службе Сбербанка. «На фоне снижения ставок все большая доля дохода вкладчиков уходит в АСВ. По вкладам в евро — уже около половины, а по вкладам в долларах треть дохода забирается в АСВ. По рублевым вкладам нагрузка пока меньше — около 7%», — утверждают в пресс-службе Сбербанка.

Решать проблему дефицита взносов в АСВ надо не повышением взносов, а за счет роста собираемости средств с банков с отозванной лицензией за счет улучшения надзора и качества работы АСВ как ликвидатора банков, настаивают в Сбербанке.

С тем, что повышение ставок отчислений банков в фонд страхования вкладов — не лучший способ финансирования дополнительных страховок для малого бизнеса, согласны и аналитики. «Банки сейчас и так испытывают довольно большое количество проблем. Это регулятивный риск, это кризисные явления в экономике, невозможность привлекать денежные средства за границей, высокая конкуренция за клиентов, — перечисляет Вячеслав Путиловский. — В этой ситуации дополнительный налог на банки не будет полезен для банковской системы».

Впрочем, неофициально банкиры признают: рост нагрузки на них непосредственно из-за новой категории выплат большим не будет. «Для банков сопротивление росту нагрузки, как и для властей проявление заботы о малом бизнесе, — вопрос скорее политический», — говорит топ-менеджер одного из крупных банков.