Банки задумались о внедрении в банкоматах идентификации клиентов по лицу

Российские банки заговорили о планах внедрить в своих банкоматах идентификацию клиентов по лицу. Об этом пишет в четверг газета «Известия» со ссылкой на представителей сразу нескольких российских кредитных организаций.
Так, по словам директора департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никиты Хомутова, пилотный проект по идентификации клиентов по лицу в банкоматах кредитной организации может быть запущен уже в этом году.
В Сбербанке изданию сообщили, что «в настоящий момент проводятся работы по проектированию решения, оценке стоимости работ и выделению ресурсов на банкоматы с биометрией». Банк «Открытие» изучает технологии и решения в этом направлении, заявил газете директор по инновациям кредитной организации Алексей Благирев. Об интересе к данной технологии изданию заявили и в пресс-службе ВТБ.
Со ссылкой на директора по развитию розничных каналов Росбанка Викторию Селезневу «Известия» пишут, что технологии биометрического распознавания лиц имеют большой потенциал для использования. По ее словам, банк уже работает над возможностью внедрения такой технологии.
Газета напоминает, что недавно технология распознавания клиентов по биометрическим параметрам появилась в Китае на острова Макао. С помощью нее, на острове, где разрешены азартные игры, власти планируют бороться с отмыванием денег.