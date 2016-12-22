Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Банки задумались о внедрении в банкоматах идентификации клиентов по лицу 05:02 «Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной 03:54 Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «Да дураки» Вчера, 23:44 Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме» Вчера, 23:08 NYT опубликовала новую утечку о попытках России «повлиять на Трампа» 02:34 Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва 01:17 США заявили о перехвате своего самолета в Сирии российским истребителем Вчера, 21:13 ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций 00:07 Богатейший сотрудник Росгвардии заработал в четыре раза больше Золотова Вчера, 20:03 «Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях Вчера, 23:14 Прямая линия с президентом пройдет после Дня России Вчера, 21:21 Путин предложил повысить зарплаты «неуказным» бюджетникам Вчера, 19:00 Актриса Елена Яковлева рассказала о запрете на въезд на Украину Вчера, 17:34
Лента новостей 5:20 МСК
Минфин США заявил о подготовке новых санкций против Ирана, Сирии и КНДР Политика, 04:53 В столице Бразилии в столкновениях пострадали 49 человек Общество, 04:31 В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня Общество, 04:10 «Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной Политика, 03:54 Дмитрий Медведев подписался на страницу Усманова «ВКонтакте» Политика, 03:45 Полтавченко рассказал об усилении мер безопасности на ПМЭФ из-за терактов Общество, 03:20 СМИ узнали о сокращении визита Мэй на саммит G7 из-за теракта в Британии Политика, 02:56 NYT опубликовала новую утечку о попытках России «повлиять на Трампа» Политика, 02:34 СМИ сообщили об обнаруженной в Манчестере взрывчатке Общество, 02:21 Савченко заявила об участии своей партии в выборах в парламент Украины Политика, 02:01 Власти Бразилии привлекли войска для подавления протестов Политика, 01:26 Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва Общество, 01:17 СМИ узнали о совете Джона Керри «учить русский» для студентов в США Политика, 01:00 В Москве загорелся торговый центр Общество, 00:30 При взрывах в Джакарте погибли трое полицейских Политика, 00:17 ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций Финансы, 00:07 Экс-юрист ЮКОСа заявил о закрытии уголовного дела в его отношении Общество, Вчера, 23:55 Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «Да дураки» Политика, Вчера, 23:44 «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории Спорт, Вчера, 23:42 Отца и брата смертника из Манчестера задержали в Ливии Общество, Вчера, 23:21 «Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях Бизнес, Вчера, 23:14 Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме» Бизнес, Вчера, 23:08 Какую опасность представляют китайские долги на $27 трлн Экономика, Вчера, 23:04 В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за паводка Общество, Вчера, 22:31 «Почта России» опровергла сообщения о сбоях из-за вируса WannaCry Технологии и медиа, Вчера, 22:06 Сбербанк сократил почти 5 тыс. человек в первом квартале 2017 года Бизнес, Вчера, 22:05 Финал Лиги Европы. «Аякс» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн Спорт, Вчера, 21:45 Путин приложился к мощам Николая Чудотворца Политика, Вчера, 21:32
Банки задумались о внедрении в банкоматах идентификации клиентов по лицу
Материалы по теме Сбербанк сообщил о сбоях в работе уличных банкоматов из-за холода Из банкомата на юго-западе Москвы украли более 1 млн руб. В Москве сломанный банкомат выдал безработному полмиллиона рублей В ХМАО мужчина сжег более 1 млн руб. при попытке ограбить банкомат
05:02
Мария Бондаренко
Банки задумались о внедрении в банкоматах идентификации клиентов по лицу
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
В ряде российских банков рассматривается возможность внедрения в банкоматах идентификации клиентов по внешности. Технология позволит совершать операции без введения карты и пароля

Российские банки заговорили о планах внедрить в своих банкоматах идентификацию клиентов по лицу. Об этом пишет в четверг газета «Известия» со ссылкой на представителей сразу нескольких российских кредитных организаций.

Так, по словам директора департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никиты Хомутова, пилотный проект по идентификации клиентов по лицу в банкоматах кредитной организации может быть запущен уже в этом году. 

В Сбербанке изданию сообщили, что «в настоящий момент проводятся работы по проектированию решения, оценке стоимости работ и выделению ресурсов на банкоматы с биометрией». Банк «Открытие» изучает технологии и решения в этом направлении, заявил газете директор по инновациям кредитной организации Алексей Благирев. Об интересе к данной технологии изданию заявили и в пресс-службе ВТБ.

Со ссылкой на директора по развитию розничных каналов Росбанка Викторию Селезневу «Известия» пишут, что технологии биометрического распознавания лиц имеют большой потенциал для использования. По ее словам, банк уже работает над возможностью внедрения такой технологии.

Газета напоминает, что недавно технология распознавания клиентов по биометрическим параметрам появилась в Китае на острова Макао. С помощью нее, на острове, где разрешены азартные игры, власти планируют бороться с отмыванием денег. 

Теги
банки, банкоматы
Другие материалы РБК
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
В Москве появился новый вид дорожного патруля
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Названы самые популярные подержанные внедорожники в России
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку