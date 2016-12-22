ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Генерирующая компания ТГК-2 впервые в новейшей российской истории смогла провести повторную реструктуризацию выпуска облигаций. Как выяснил РБК, помогли смена бенефициаров и урегулирование споров с банками-кредиторами

Частная российская компания ТГК-2, объединяющая энергогенерирующие предприятия ряда регионов, провела повторную реструктуризацию рублевого облигационного займа, выяснил РБК. Это прецедент, участники российского финансового рынка не смогли назвать РБК другие случаи повторных реструктуризаций.

Уникальность ситуации с облигациями ТГК-2 подтвердили на бирже. «Вторая реструктуризация этих бумаг — наглядное свидетельство того, что сам механизм повторной реструктуризации начал использоваться на российском рынке», — заявила РБК управляющий директор Московской биржи по фондовому рынку Анна Кузнецова.

В результате держатели пятилетних облигаций компании согласились на новую схему выплат по оставшейся части номинала и продление срока погашения на полгода — таким образом, оно переносится на 26 апреля 2019 года. Купон будет установлен в 12%.

Как реструктурировали

Детали процедуры РБК рассказали представители Райффайзенбанка, который выступает агентом ТГК-2 по реструктуризации. Реструктуризация облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд руб. состоялась в апреле. Этот выпуск ранее, ​в 2013 году, был реструктуризирован путем обмена бондов серии БО-01, выпущенных на сумму 5,3 млрд руб., на облигации БО-02​. Как тогда пояснял эмитент, причиной первой пролонгации займа стал длительный срок реализации инвестиционного проекта, на который были направлены привлеченные в ходе размещения средства.

Повторная реструктуризация долга потребовалась компании в связи с очередным кассовым разрывом. Как поясняет начальник управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Олег Гордиенко, плановый срок погашения бумаг пришелся на период низкого дохода компании (энергетический бизнес имеет ярко выраженную сезонность). Вместе с тем, по словам Гордиенко, с момента первой реструктуризации эмитент регулярно и без пропусков выплачивал часть долга (амортизацию).

На повторное изменение условий удалось уговорить не только коммерческих кредиторов в лице банков и прочих квалифицированных инвесторов (названия не раскрываются), но и большое количество физлиц — владельцев бондов ТГК-2. По сведениям РБК, полученным от организатора реструктуризации, более 25% обращающегося долга было примерно у 500 частных лиц. «Это рекордная распыленность займа, на порядок больше, чем в проведенных нами ранее реструктуризациях, а также вдвое больше, чем в обычном выпуске облигаций», — рассказал Олег Гордиенко. В итоге за реструктуризацию проголосовали 77% держателей выпуска, что на 2% выше необходимого минимума.

Сотрудник на Ярославской ТЭЦ-2 Фото: tgc-2.ru

Доходные проблемы

Число физлиц — держателей облигаций ТГК-2 серьезно выросло после первой реструктуризации. Инвесторы охотно покупали эти бумаги, когда их доходность превышала 20%, будучи уверенными, что компания обязательно получит поддержку от государства в том или ином виде, говорят аналитики. Их не смущали ни регулярные кассовые разрывы ТГК-2, ни судебные претензии ВТБ (10,9 млрд руб.) и Газпромбанка (почти на 1 млрд руб.), которым генерирующая компания не платила по кредитам, ни ее большая задолженность перед группой «Газпром».

«Поскольку компания справлялась с выплатами по облигациям, это, наоборот, подогревало интерес физических лиц, — говорит аналитик ИК «Атон» Яков Яковлев. — ТГК-2 — одна из немногих проблемных историй на рынке, привлекающих внимание инвесторов с высокой склонностью к риску».

По подсчетам трейдера «Трансфингрупп» Ивана Белова, при покупке бумаги, например, в октябре 2015 года, когда ее стоимость составляла 50% от номинала (437 руб.), через год, в октябре 2016 года, инвесторы могли увеличить инвестиции вдвое. Это привлекало многих, добавляет Белов.

Кому принадлежит ТГК-2 В 1987 году бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев основал кооператив «Синтез», его партнерами стали финансист Марк Гарбер, музыкант Александр Кутиков и еще ряд лиц. На базе кооператива была создана звукозаписывающая фирма Sintez records. В 2008 году, когда рынок электроэнергетики реформировался, «Синтез» приобрел 51% в ТГК-2, заплатив более 20 млрд руб. В 2016 году Лебедев стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в мошенничестве и хищении $220 млн из энергокомпании. В настоящее время ТГК-2 объединяет генерирующие предприятия Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. В нее входят 12 ТЭЦ установленной мощностью 2560,6 МВт, а также восемь котельных и пять предприятий тепловых сетей. Согласно материалам ТГК-2, раскрытым в марте 2017 года, 53% от уставного капитала ТГК-2 может распоряжаться ООО «Совлинк». По 50% «Совлинка» принадлежит физическим лицам и заложено в Газпромбанке с 2016 года. Осенью 2016 года эта инвестиционная компания была привлечена акционерами ТГК-2 к управлению, ей были переданы в управление доли двух офшоров, подконтрольных «Синтезу»: Janan Holdings Limited и Raltaka Enterprises Ltd; в марте — еще двух: Litim Trading Limited и ООО «Корес инвест». Второй крупнейший акционер компании — фонд Prosperity Capital Management, он владеет блокпакетом компании с момента ее основания в 2005 году. Консолидированная выручка ТГК-2, согласно отчетности по МСФО за первый квартал 2017 года, от продажи теплоэнергии — 6,4 млрд руб., от продажи электроэнергии — 5,4 млрд руб.

Почему договорились

Источники РБК, участвовавшие в переговорах о повторной реструктуризации, рассказывают, что убедить кредиторов в ее необходимости помогла смена основного акционера, то есть приход «Совлинка» на место «Синтеза». «Изменения в составе конечных бенефициаров было главным условием реструктуризации займа», — говорит источник, знакомый с ходом обсуждения. По экспертным оценкам Prosperity Capital Management, в период нахождения ТГК-2 под контролем «Синтеза» из компании было выведено порядка 10 млрд руб. «Смена управляющих менеджеров и изменение модели управления денежными потоками могут стабилизировать состояние данного актива и сделать его привлекательным для потенциальных инвесторов», — считают в Prosperity Capital Management.

В «Совлинке», «Синтезе» и ТГК-2 не ответили на запрос РБК относительно действующих конечных бенефициаров компании. Директор Prospirity Capital Роман Филькин сообщил РБК, что фонду неизвестно о действующих конечных бенефициарах ТГК-2.

Вторым фактором, по словам источников РБК, стало согласие прочих кредиторов, в частности ВТБ и Газпромбанка, группы «Газпром», реструктурировать другие долги компании. Так, кредитный долг ТГК-2 почти на 11 млрд руб. реструктурировал ВТБ, несмотря на имеющееся решение суда о его взыскании.

Как следует из презентации для инвесторов по повторной реструктуризации (есть в распоряжении РБК), переговоры о переоформлении долга госбанк вел ввиду практической невозможности погашения задолженности даже с учетом решения суда. По итогам 2016 года ТГК-2, согласно презентации, получила убыток в размере 2,3 млрд руб., а объем денежных средств и их эквивалентов на балансе компании, по данным на март, составлял лишь 82 млн руб. Операционный денежный поток, сопоставимый с долгом ВТБ, судя по презентации, компания может сгенерировать лишь за четыре ближайших года (плановая цифра — 13,8 млрд руб.). В итоге в начале мая стороны договорились о реструктурировании кредита. ТГК-2 при этом выплатила банку часть долга в размере 2,85 млрд руб., а ставка по кредиту была снижена с 21,5 до 11%. Начисление неустойки за просроченную задолженность при этом также было приостановлено.

В ВТБ РБК подтвердили факт подписания соглашения по реструктуризации долга ТГК-2, отказавшись раскрыть детали. В ТГК-2 уточнили, что погасили 30% основного долга по кредиту, на оставшуюся часть в 6,6 млрд руб. банком предоставлена рассрочка. «Процентная ставка была снижена до рыночного уровня», — добавил представитель ТГК-2.

Газпромбанк, согласно презентации, также судился с ТГК-2 из-за неплатежей по кредиту. По информации источников РБК, с Газпромбанком ТГК-2 готовится заключить мировое соглашение, однако переговоры пока не завершены. Газпромбанк не ответил на запрос РБК.

По сведениям РБК, сложности с практическим исполнением судебных решений по взысканию долгов — не единственное и не главное, что способствовало сговорчивости банков-кредиторов. Как указывают источники РБК, госбанки не могли ухудшать положение энергетической компании, осуществляющей социально значимую функцию — энергоснабжение населения, как это случилось бы, подай они на банкротство ТГК-2. При этом у облигационных и кредитных кредиторов компании была взаимная заинтересованность в реструктуризации обоих видов долга. «Если бы не договорились с банками, не реструктурировали бы облигационный долг; в свою очередь, расплата по нему уменьшила бы шансы банков-кредиторов — получался замкнутый круг», — говорит один из источников РБК.

Ярославская ТЭЦ-3 Фото: tgc-2.ru

Новый тренд?

Несмотря на созданный ТГК-2 прецедент, опрошенные РБК эксперты считают, что повторные реструктуризации на российском рынке будут единичными. И это при том что, как писал РБК, рейтинговое агентство АКРА в этом году ожидает у банков всплеска проблем, связанных с ранее реструктурированными ссудами.

«Реструктуризация — вещь неожиданная, каждая из них индивидуальна. На мой взгляд, основные, наиболее крупные реструктуризации в этот кризис мы уже прошли. Выправилась ситуация с углем, металлами. Если похожие кейсы и будут до конца года, то они будут единичными», — говорит Гордиенко. Схожего мнения придерживаются и на бирже. По словам Анны Кузнецовой, высокий уровень дефолтов по рублевым облигациям был в 2008 году, сейчас он низкий.

«Кредиторы и инвесторы, определяя судьбу оказавшейся в сложном положении компании и выбирая методы решения, всегда руководствуются логикой: худой мир лучше доброй ссоры, — говорит Яков Яковлев. — Если у компании временные сложности и есть перспектива улучшения ситуации — инвесторы могут согласиться на реструктуризацию».