Личные счеты: как топ-менеджмент «ФК Открытие» лишился денег в банке

Средства топ-менеджеров «Открытия» списаны в рамках санации банка, такая же участь ожидает счета руководства Бинбанка. РБК разобрался, насколько эффективным было применение нового механизма спасения проблемных банков

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

​О списании средств с личных счетов менеджеров санируемого с прямым участием ЦБ банка «ФК Открытие» стало известно 23 сентября. По словам источников портала «Банки.ру», эта мера коснулась не только топ-менеджмента, но и руководителей филиалов, бухгалтеров, а также региональных управляющих, имеющих личные счета в «Открытии».

По данным двух источников РБК, близких к этому банку, в конце минувшей недели примерно 100 топ-менеджеров не смогли воспользоваться своими банковскими картами — на них уже не было средств. «Им разъяснили причину списаний», — уточнил один из топ-менеджеров.

Таким образом, была впервые применена процедура, предусмотренная вступившими в мае этого года в силу поправками в закон о несостоятельности (банкротстве) (127-ФЗ), закрепляющими возможность прямого участия Банка России в санации банков с применением средств Фонда капитализации банковского сектора (ФКБС) и его право использовать для этого личные накопления топ-менеджмента банков. «Законодатель ввел это условие при оказании финансовой помощи банку, для того чтобы не допустить недобросовестного вывода средств», — указывает партнер практики по разрешению споров и банкротству бюро «Линии права» Владислав Ганжала.

Следующим банком, менеджеры которого согласно законодательству могут лишиться размещенных в нем средств, может стать Бинбанк, решение о санации которого было принято 21 сентября.

ЦБ и Бинбанк не ответили на соответствующий запрос РБК.

Обязательное списание

Списание средств со счетов руководства банка «ФК Открытие» стало возможным после утверждения 15 сентября плана участия Банка России в реализации мер по предупреждению банкротства. По словам представителя «ФК Открытие» Александра Дмитриева, обязательства банка перед рядом управляющих работников и контролирующих банк лиц были прекращены в соответствии со ст. 189.49 закона 127-ФЗ. «Это обязательный этап с точки зрения финансового оздоровления банка, — сказал Дмитриев. — Средства со счетов работников и контролирующих лиц списываются в пользу банка».

Прекращение обязательств по любым денежным требованиям перед членами правления, наблюдательного совета и контролирующими собственниками банка — одно из условий санации. Согласно пп. 4 п. 12 ст. 189.49 закона 127-ФЗ в качестве условия предоставления финансовой помощи через ФКБС установлено прекращение обязательств банка перед лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка, руководителя, главного бухгалтера филиала банка, членов совета директоров или набсовета банка, и контролирующими банк лицами по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме. Закон предусматривает уведомление их о прекращении обязательств в течение пяти рабочих дней с даты утверждения плана участия ЦБ.

Согласно последним поправкам в закон о банкротстве, в случае санации «прекращаются любые денежные обязательства, кроме тех, что возникли из трудового кодекса». Как поясняют юристы, списанию подлежат доплаты, надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, а не заработная плата, больничные, отпускные. Вместе с тем, как разъяснили в «ФК Открытие», «с момента зачисления сотруднику заработной платы эти деньги классифицируются как обычные средства на счету, которые подлежат списанию в соответствии со ст. 189.49 закона 127-ФЗ».

Кто мог потерять деньги

Уровень топ-менеджеров и объем их списанных средств неизвестен, в банке его не раскрывают. «Объем средств был значителен, с точки зрения возврата средств это было эффективно», — говорит источник РБК, близкий к банку.

Топ-менеджеры «Открытия» отказались комментировать РБК тему списания личных средств. Вместе с тем два из них указали, что их эта норма не коснулась.

В день введения временной администрации, 29 августа, наблюдательный совет «ФК Открытие» освободил от должности президента банка Рубена Аганбегяна, на сайте банка он сейчас указан как член наблюдательного совета. Тогда же были прекращены полномочия трех членов правления — главы блока «Розничный бизнес» Елены Будник, главы корпоративного блока Геннадия Жужлева и главы инвестиционного блока Константина Церазова. Свои места сохранили Владимир Рыкунов и глава правления Евгений Данкевич.

Источник РБК, близкий к банку, говорит, что члены правления, полномочия которых были прекращены в день ввода временной администрации, также вошли в число менеджеров, обязательства банка перед которыми прекращены.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Закон предусматривает списание не только средств исполнительных руководителей, но и контролирующих банк лиц, доля участия которых составляет от 20% и более. По информации на сайте Банка России, портфель такого размера только у компании «Открытие Холдинг», доля которой составляет 31,64%.

Конечными собственниками «Открытие Холдинга», указано на сайте регулятора, являются Вадим Беляев, Дмитрий Ромаев, Алексей Карахан, Евгений Данкевич, Рубен Аганбегян, Александр Несис, Николай Добринов, Дмитрий Соколов, Константин Янаков, Игорь Финогенов, Игорь Цыплаков, Алексей Гудайтис, Александр Мамут, Михаил Паринов, Леонид Федун, Вагит Алекперов. Они владеют долями в компаниях, которым принадлежат пакеты акций «Открытие Холдинга». Вадиму Беляеву, кроме того, напрямую принадлежит 4,87% голосов к общему количеству голосующих акций «Открытие Холдинга».

Однако их денежные требования по этому основанию не аннулируются, считают опрошенные РБК юристы. «Если лицо владеет долями в компаниях, которые, в свою очередь, владеют долей акций в компании — акционере банка, то обязательства перед ними не могут быть прекращены на основании этой нормы», — отмечает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. С ним согласен и партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов. «Для целей этого пункта контролирующим может быть признан акционер, напрямую владеющий 20% и более. Является ли контролирующим лицо, владеющее долями в акционере, зависит от доли в акционере и условий соглашения между участниками. Если было доказано, что какое-то лицо имело возможность влиять на решения банка, то к нему могли быть предъявлены требования», — указывает юрист.

Насколько эффективно списание средств руководителей

Насколько эффективным было первое применение новой нормы 127-ФЗ — эксперты затрудняются оценить, поскольку неизвестен точный объем списания и полный список топ-менеджеров банка, которых затронула эта мера. «Обязательства прекращаются только в день утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, — напоминает Игорь Дубов. — Если мораторий на удовлетворение требований кредиторов не был введен, ограничений на снятие средств со счетов топ-менеджеров нет».

Два источника РБК, близких к банку «ФК Открытие», сообщали, что еще в августе топ-менеджеры «ФК Открытие» забирали средства со своих счетов в банке. В августе отток средств с депозитов физлиц банка составил 134 млрд руб. «Информацией о том, что представители «Открытия» ведут переговоры с ЦБ РФ о возможности введения мер по повышению финансовой устойчивости, владел очень ограниченный круг руководителей банка», — сообщал в сентябре РБК представитель «ФК Открытие». В банке также заявляли, что информация о том, что топ-менеджеры «активно снимали в августе средства со вкладов», не соответствует действительности.

Регулятор отмечал, что недоволен самим фактом выплат бонусов руководству. Накануне объявления об утверждении плана участия ЦБ в финансовом оздоровлении банка председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России недоволен выплатами премий топ-менеджменту по итогам полугодия. Возвращения этих средств ЦБ планирует добиваться через суд, заявляла она.

Оспаривать выплаты, произведенные до утверждения плана, регулятору придется в рамках общего законодательства о банкротстве, считают юристы. «Законодатель предоставил новому положению обратную силу, поскольку его действие распространяется на обязательства, возникшие до его вступления в силу, — говорит Владислав Ганжала. — В то же время если средства со счетов были сняты до утверждения плана, то данное положение уже неприменимо».

«Временная администрация вправе оспаривать сделки, предшествовавшие ее вхождению в банк, — напоминает Игорь Дубов. — Таким основанием, например, может быть, в частности, преимущественное право на удовлетворение требований кредиторов, ущерб интересам кредиторов банка, а также злоупотребление правом. Последним будет считаться снятие средств с депозитов лицом, располагавшим сведениями о планах по введению временной администрации и реализации мер финансовой помощи банку».

«Механизм прекращения обязательств перед управляющими работниками банка должен работать не сам по себе, а вместе с другими механизмами, предусмотренными законом о банкротстве, а именно — мораторием на удовлетворение требований кредиторов, который ЦБ вправе вводить с даты назначения временной администрации, — считает Владислав Ганжала. — Если использовать оба данных механизма, то тогда все будет эффективно. В любом случае — передача банком денежных средств в погашение обязательств перед такими работниками может быть оспорена в порядке главы 3.1 закона о банкротстве (сделка с предпочтением)».

Следующий в очереди

Процедура санации с применением средств ФКБС 21 сентября была запущена и в группе Бинбанка (Бинбанк, Рост Банк, «Бинбанк Диджитал», Уралприватбанк). В сентябре собственник сам обратился в ЦБ с просьбой о помощи кредитной организации.

В августе у Бинбанка произошла просадка суммарных обязательств на 5%, на что повлиял значительный отток средств государственного сектора (он снизился на балансе Бинбанка за месяц на 36,5%, до 21,5 млрд руб.) и граждан (на 19 млрд руб., или 3,6% розничных пассивов банка). Отток вкладов в Бинбанке в сентябре до момента ввода временной администрации составил 56 млрд руб., говорил зампред ЦБ Василий Поздышев. Одна треть этой суммы приходится на частных вкладчиков, подчеркивал он. По словам собеседника, хорошо знакомого с ситуацией в Бинбанке, очень сильный отток пришелся на последний день перед вводом временной администрации.

Собеседник РБК в Бинбанке напомнил, что введение временной администрации при участии ФКБС не предполагает моратория на операции в банке, почему этот механизм и считается более мягким, чем механизм АСВ. Снимал ли топ-менеджмент свои средства, он не уточнил.

Пока план финансового оздоровления в банке не утвержден, и, если следовать букве закона, списания вкладов топ-менеджмента еще не произошло.