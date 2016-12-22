Россиян предложили ввести в новую систему пенсий в 2017 году

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Граждане могут оказаться участниками новой накопительной пенсионной системы уже по итогам переходной кампании 2017 года, говорится в последнем проекте закона об индивидуальном пенсионный капитале. Участники рынка считают, что закон не должен работать задним числом

Крупные участники пенсионного рынка на днях получили последнюю рабочую версию проекта закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), подготовленную Минфином и Центробанком (есть у РБК). В ней говорится, что все заявления о переходах в рамках системы накоплений, которые были поданы, но не рассмотрены Пенсионным фондом России (ПФР) на момент вступления в силу законопроекта будут считаться выбором граждан в пользу ИПК. Как уточняется в проекте, это будет касаться заявлений переходной кампании 2017 года.

Как говорит исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев, у экспертов рынка вопросы вызывает отсечка заявлений о переходе из ПФР в НПФ до вступления закона в силу. «Закон не может регулировать ретроспективные действия, он должен быть направлен только на перспективу», — считает Якушев.

По словам главы НПФ Будущее Николая Сидорова, итоги переходной компании 2017 года с системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в ИПК не должны повлиять на объем привлечения клиентов из ПФР. «Это противоречит правам застрахованных лиц, поскольку они сейчас рассчитывают попасть в систему ОПС. У нас есть еще пять лет переходного периода на привлечение клиентов», — добавляет он.

В целом концепция проекта закона не противоречит тому, что до этого анонсировали Минфин и ЦБ по поводу пенсионной реформы, отмечают эксперты. Проект включает в себя подписку граждан через трудовой договор, а также озвученные ранее детали перехода от системы накоплений к системе индивидуального пенсионного капитала.

Факт появления последней версии проекта закона свидетельствует, что правительство от реформы отказываться не будет, считает исполнительный директор НПФ «Сафмара» Евгений Якушев. Эксперты также выделяют, несколько важных деталей, которые ранее не обсуждались с пенсионным рынком.

Льгота для работодателя

В концепции появился пункт о стимулировании участия в ИПК не только граждан, но и компаний. «Налоговая льгота» для работодателей будет выглядеть так: взносы работников до 6%, которые работодатель будет отчислять в ИПК, при определении базы по налогу на прибыль организаций будут приниматься к вычету в составе расходов на оплату труда с повышающим коэффициентом. В первые шесть лет отчисления работника такой коэффициент составит 1,03, а в последующие периоды – 1,06.

К сожалению, предложенное налоговое стимулирование пока не привлекательно ни для граждан, ни для работодателей, считает генеральный директор НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» Денис Рудоманенко. По его подсчетам, для предприятия, у которого ежегодно на фонд платы труда уходит в районе 1 млрд рублей налоговая льгота составит всего 180 тыс. руб.

При этом стимулирование граждан осталось в ранее предлагаемом Минфином и ЦБ варианте — налоговый вычет до 6% от заработной платы участника в год. Глава НАПФ Константин Угрюмов считает, что большая часть граждан с низким достатком могут не ощутить такой налоговой льготы. «Поэтому мы считаем, что должен быть включен механизм софинансирования со стороны государства», — говорит Угрюмов.

Если концепция реализуется в обсуждаемом формате, количество людей, вовлечённых в систему ИПК сократится, по оценке Рудоманенко, в 15-20 раз по сравнению с тем числом граждан, которые сейчас формируют свои накопления в НПФ.

От накоплений к капиталу



Еще один вопрос — это перевод негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в ИПК, говорит Николай Сидоров из НПФ «Будущее». В концепции говорится также, что гражданин может направить в ИПК пенсионные резервы, сформированные в его пользу по другим пенсионным схемам НПО. Накопления в пенсионном плане ИПК до назначения пенсионных выплат будут наследоваться (в общем порядке процедуры наследования).



«Обычно компанию используют программу софинансирования, и к личным средствам такой шаг применим, а вот к средствам компаний — нет. Это противоречит экономической природе отношений компаний и пенсионных фондов», — говорит Николай Сидоров.



«Пенсионные резервы — это взносы работодателя и физлиц, у которых с пенсионным фондом заключен договор. Инициатива является вмешательством в эти взаимоотношения», — соглашается с ним Евгений Якушев.



Пока что в концепции очень много неясных моментов — непонятно, будут ли подключены граждане с ОПС в НПФ путем акцепта бездействия, как будет решена проблема охвата фрилансеров, как будет работать схема со вступлением граждан в систему через трудовой договор, отмечает глава НАПФ Константин Угрюмов.



Представители крупных фондов рассказали, они сейчас готовят свои вопросы по проекту для того, чтобы уже потом детально обсудить их с Минфином.