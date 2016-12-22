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СМИ раскрыли претензии «Транснефти» к суду по спору со Сбербанком
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СМИ раскрыли претензии «Транснефти» к суду по спору со Сбербанком
Финансы, 08:32
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СМИ раскрыли претензии «Транснефти» к суду по спору со Сбербанком
«Транснефть» в кассационной жалобе по спору со Сбербанком на 66,5 млрд руб. назвала немотивированным решение апелляции: по мнению компании, суд не учел, что банк настаивал на сделке с валютными опционами и исказил данные о рисках
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Транснефть» сочла немотивированным решение апелляционного суда по своему спору со Сбербанком на 66,5 млрд руб., который касается ​сделки по двум валютным барьерным расчетным опционам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с текстом кассационной жалобы «Транснефти».

Трубопроводную компанию не устроило то, что апелляция не стала рассматривать некоторые обстоятельства дела, например, то, что между компаниями «установились доверительные отношения», «Транснефть» отмечает, что воспринимала банк как своего консультанта, и указывает, что именно он инициировал сделку. По версии инициатора кассации, Сбербанк исказил информацию о рисках и включил в сделку «ненужный» опцион на продажу, реализация которого была «практически невозможна». При этом, отметила «Транснефть», этот опцион создавал «видимость сбалансированности сделки».

Издание указывает, что эти выводы суда первой инстанции апелляция отклонила, и у «Транснефти» вызвало вопросы отсутствие обоснования такой позиции: апелляционный суд счел, что банк учитывал интересы компании при заключении сделки, а ее условия были симметричны.

Также трубопроводная компания в своей кассационной жалобе отметила, что апелляционный суд пришел к некорректным выводам о том, что компания уже имела опыт заключения подобных сделок. до этого случая она никогда не работала с барьерными опционами, вылившимися в столь крупные убытки. Апелляция сочла, что Сбербанк достоверно и максимально полно раскрыл все риски в соответствующей декларации. В «Транснефти» же возразили, что документ не отражает ясного расчета возможных убытков.

Представители Сбербанка заявили «Коммерсанту», что пока не получили текст кассационной жалобы. В кредитной организации подчеркнули, что «Транснефти» до сих пор не удалось доказать, что ее ввели в заблуждение. «Вероятность наступления барьерного события и последствия (суммы возможных убытков) самостоятельно оценены «Транснефтью», — добавили в Сбербанке.

В «Транснефти» изданию отказались комментировать детали кассационной жалобы.

«Транснефть» и Сбербанк с января 2017 года спорят из-за сделок с производными финансовыми инструментами (деривативами), которые стороны заключили в 2014 году. Согласно материалам дела, тогда Сбербанк предложил «Транснефти» сложный производный инструмент для снижения стоимости обслуживания ее облигационного долга. Этот механизм представлял собой комбинацию двух барьерных опционов на продажу и покупку валюты. Из-за резкого роста курса доллара к рублю «Транснефть» понесла убытки.

В начале июня столичный Арбитражный суд признал, что сделка «Транснефти» со Сбербанком была недействительной, а кредитная организация действовала недобросовестно. В апелляционной инстанции Сбербанк оспорил вынесенное ранее судебное решение.

Автор: Анна Трунина.
Теги: суд , Сбербанк , кассационная жалоба , "Транснефть"
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