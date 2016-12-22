Средства со счетов топ-менеджеров «Открытия» изъяли для докапитализации

Средства с личных счетов топ-менеджеров «ФК Открытие» были списаны в связи с докапитализацией банка. Это первый случай применения новой законодательной нормы

Временная администрация «ФК Открытие» списала средства с личных счетов топ-менеджеров банка в связи с его докапитализацией. Об этом сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на источники, близкие к «ФК Открытие».

По словам собеседников портала, списание средств коснулось не только топ-менеджмента, но и руководителей филиалов, бухгалтеров, а также региональных управляющих, имеющих личные счета в «Открытии».

«Некоторым региональным управляющим банка сейчас по сути заблокирован доступ ко всем имеющимся у них денежным средствам, включая поступления зарплаты. Люди сидят без денег», — рассказал «Банки.ру» сотрудник «Открытия» одного из региональных подразделений.

Один из источников портала уточняет, что среди сотрудников кредитной организации наблюдается «достаточно высокий уровень беспокойства», поскольку прошла информация о том, что замороженные средства не будут возвращены сотрудникам, а будут отнесены на доходы банка.

Управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев в разговоре с «Банки.ру» заявил, что это обязательный этап, который осуществляется в соответствии со статьей 189.49 закона 127-ФЗ, регламентирующей участие Банка России в реализации мер по финансовому оздоровлению банка.

Списанием средств топ-менеджмента «Открытия» — первый случай применения данной законодательной нормы, поскольку банк впервые санируется при участии Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Новые правила

Гарантии системы страхования вкладов не распространяются на топ-менеджмент санируемых банков. Прекращение обязательств по любым денежным требованиям перед членами правления, наблюдательного совета и контролирующими собственниками банка — одно из условий санации.

Это условие предусмотрено поправками в закон о банкротстве, вступившим в силу в мае 2017 года. Подпунктом 4 пункта 12 статьи 189.49 закона в качестве условия предоставления финансовой помощи через ФКБС установлено прекращение обязательств банка перед лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка, руководителя, главного бухгалтера филиала банка, членов совета директоров или набсовет банка, и контролирующими банк лицами по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме.

«Новая норма в отношении обязательств санированного банка перед его менеджментом и собственниками укладывается в практику применения законодательства о банкротстве, когда требования участников и контролирующих компанию лиц не включаются в общий объем требований кредиторов», — поясняет адвокатского бюро А2 Михаил Александров. «Законодатель ввел это условия при оказании финансовой помощи банку для того, чтобы не допустить недобросовестного вывода средств», — указывает партнер практики по разрешению споров и банкротству бюро «Линии права» Владислав Ганжала.