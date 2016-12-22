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Греф заявил о планах вывести Сбербанк с рынков нескольких стран Европы
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Греф заявил о планах вывести Сбербанк с рынков нескольких стран Европы
Финансы, 15:21
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Греф заявил о планах вывести Сбербанк с рынков нескольких стран Европы
Сбербанк планирует свернуть свою работу в нескольких европейских странах. Глава банка Герман Греф не планирует «серьезного входа» в Китай, но связывает большие надежды с развитием бизнеса в Турции и странах СНГ
Герман Греф (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Весь международный бизнес Сбербанка можно разделить на две части, отнеся к первой те направления, которые «динамично развиваются», а ко второй — из которых Сбербанк планирует выйти, заявил в интервью «России 24» президент и глава правления банка Герман Греф.

Ко второй группе Греф отнес прежде всего Украину, где Сбербанк планирует продажу обеих своих «дочек» (VS Bank и «Сбербанк Украина»). В перспективе же Сбербанк планирует сократить и свое присутствие в Европе.

«Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе», — сказал Греф.

Говоря о причинах ухода, Греф сказал, что после введения ЕС направленных против России санкций работать в Европе стало «чрезвычайно тяжело».

«Нас, хоть и мы небольшой банк в Европе, отнесли к системно значимым банкам, под прямой контроль и надзор Европейского центрального банка. Это, конечно, очень серьезно осложняет жизнь для маленького банка. Нести все издержки, связанные с надзором со стороны ЕЦБ, — это непростая задача», — пояснил глава Сбербанка.

Представляя осенью 2015 года в Лондоне обновленную стратегию развития Сбербанка до 2018 года, Греф говорил, что банк намерен оптимизировать свой зарубежный бизнес, переориентируясь на цифровую модель банкинга.

«Сейчас все наши усилия в Европе будут сконцентрированы на цифровом банкинге, уменьшении количества филиалов и, возможно, уходе с каких-то территорий», — сказал Греф.

В конце июля 2016 года Сбербанк продал свою «дочку» в Словакии Sberbank Slovensko, объяснив выход из актива решением сосредоточить бизнес-активность на основных рынках.

К числу перспективных для банка рынков Греф отнес Белоруссию, Казахстан и другие страны СНГ. Однако наибольшие надежды он связывает с развитием бизнеса в Турции, где принадлежащий Сбербанку DenizBank «за пять лет вырос в четыре раза».

«Это небывалый рост, и сегодня это один из крупнейших турецких банков. Банк показывает очень хорошие результаты, он каждый год приносит нам не меньше полумиллиарда долларов чистой прибыли. Такая же ситуация и в этом году. За первое полугодие банк заработал порядка $260 млн чистой прибыли, это на 30% лучше, чем в прошлом году. Могу сказать, что это наша самая удачная инвестиция за рубеж, и ситуация в Турции развивается для нас очень позитивно», — пояснил Греф.

По словам главы Сбербанка, в настоящее время DenizBank готовится к началу приема карт системы «Мир», который может стартовать уже в следующем году. Одновременно отрабатывается возможность проведения безкомиссионной конвертации турецких лир в рубли.

В Азии Греф особых перспектив для Сбербанка пока не видит. По его словам, на индийском рынке для активизации работы (Сбербанк присутствует на рынке в виде филиала) пока нет «коммерческой целесообразности», а в Китае развитию мешает политика местного ЦБ.

«В Китае сложная позиция регулятора в части допуска на рынок финансовых услуг иностранных организаций. Там декларируется либерализация, но пока мы ее не ощущаем. И пока режим не будет существенно либерализован, у нас планов по какому-то серьезному входу в Китай не будет», — пояснил Греф.

В настоящее время зарубежная сеть Сбербанка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в СНГ, странах Европы, Турции, Великобритании, США и других странах.

«На других рынках присутствия Сбербанка — странах СНГ (в Белоруссии, ​Казахстане), а также странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) прогнозируются умеренные темпы роста банковских рынков, ситуация в Турции допускает риски дестабилизации», — отмечалось в отчете Сбербанка за второй квартал 2017 года.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Сбербанк , Герман Греф
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