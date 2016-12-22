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Сбербанк сделает карты для бюджетников бесконтактными
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Сбербанк сделает карты для бюджетников бесконтактными
Финансы, 00:00
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Сбербанк сделает карты для бюджетников бесконтактными
Сбербанк приступил к выпуску бесконтактных карт «Мир». Активная эмиссия этих карт позволит банку полностью перевести эмиссию пластиковых карт на бесконтактную технологию к концу года
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Сбербанк начал эмиссию бесконтактных карт «Мир», сообщил РБК представитель кредитной организации. Это один из этапов активной фазы внедрения бесконтактной технологии в Сбербанке, начатой в мае этого года. Как уточнили в банке, к концу 2017 года все новые карты Сбербанка, кроме карт моментальной выдачи и электронных (Visa Electron, Maestro, Maestro Социальная), станут бесконтактными.

Сбербанк уже эмитировал 11 млн карт «Мир». Как свидетельствуют материалы банка, с мая их количество выросло в 4 раза. При этом всего банками-участниками платежной системы (ПС) «Мир» выпущено 19 млн карт, рассказали РБК в пресс-службе ПС «Мир». Таким образом, в портфеле Сбербанка сосредоточено 58% всех карт «Мир» на рынке.

К выпуску бесконтактных карт «Мир» в июле приступила группа ВТБ (розничный бизнес банка ВТБ, ВТБ24 и «Почта Банк»), чей портфель карт «Мир» на данный момент составляет 2 млн штук, рассказали в пресс-службе банка. Суммарно, Сбербанк и банки группы ВТБ выпустили почти 70% карт «Мир».

Кроме двух этих госбанков бесконтактные карты «Мир» эмитируют и многие другие крупные розничные игроки — Тинькофф Банк, Московский индустриальный банк, Промсвязьбанк (пока в рамках зарплатных проектов), банк «Центр-инвест», АБ «Россия», банк «Санкт-Петербург», СМП банк и др., рассказали РБК в пресс-службе платежной системы «Мир». В «Альфа-банке», который приступил к эмиссии карт «Мир» с апреля этого года, рассматривают возможность выпуска бесконтактных карт, уточнили в кредитной организации.

Бесконтактный Сбербанк

Сейчас в портфеле Сбербанка уже 15 млн карт Visa и Mastercard (11% всего портфеля карт, выпущенных банком) являются бесконтактными. Весной этого года Сбербанк перевел эмиссию всех классических дебетовых карт на бесконтактную технологию. Всего же у Сбербанка 131 млн действующих пластиковых карт (дебетовые и кредитные).

Согласно данным Frank Research Group за июль 2017 года, 41% всех кредитных и овердрафтных карт на рынке приходятся на Сбербанк.

В мае директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова заявляла, что к концу 2017 года все новые карты Сбербанка станут бесконтактными. Тогда же Сбербанк объявил о планах переоборудовать к концу года 100% сетки POS-терминалов Сбербанка для приема бесконтактных карт. На данный момент более 80% парка POS-терминалов, расположенных в торговых точках по всей стране, принимают бесконтактные карты.

Жизнь без карт

С полным переходом Сбербанка на бесконтактные карты к концу 2017 года десятки миллионов клиентов будут иметь бесконтактные карты, а это значимый сигнал: рынок в целом уходит от традиционного использования пластиковых карт, говорит Генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов. «У всех крупных эмитентов растет сеть приема платежей — в крупных городах уже практически невозможно найти точку продажи, где бы не принималась бесконтактная пластиковая карта», — отмечает он.

Решение о переходе крупнейшего российского эмитента пластиковых карт полностью на бесконтактные карты свидетельствует о том, что рынок постепенно будет отказываться от пластиковых карт, используя такие технологии, как Apple Pay, Android Pay и пр. «Сейчас рынок будет двигаться к отказу от пластиковых карт как инструмента идентификации клиента при оплате», — заключает он.

На данный момент многие российские банки полностью обновили оборудование в точках продаж, кроме того, банки уже вообще не могут закупать оборудование, не поддерживающее бесконтактную оплату, указывают участники рынка, опрошенные РБК. Согласно правилам платежных систем, банки с января 2016 года не имеют права закупать оборудование для обслуживания пластиковых карт, которое не поддерживает бесконтактную оплату, говорит вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов. «Мы полностью заменим оборудование на поддерживающее бесконтактную к концу года», — добавляет он.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: НСПК , Сбербанк , пластиковые карты , "Мир"
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