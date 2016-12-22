Суверенный фонд Норвегии заработал за полгода рекордную сумму

По итогам января—июня 2017 года рыночная стоимость активов Государственного пенсионного фонда Норвегии выросла на 499 млрд крон

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Государственный пенсионный фонд Норвегии (суверенный инвестфонд страны, формируемый на основе нефтяных доходов страны) в первом полугодии 2017 года увеличил стоимость своих активов на 499 млрд крон (примерно $63 млрд), что стало лучшим результатом в его истории. Об этом говорится в сообщении фонда.

«Фондовые рынки показали себя в этом году особенно хорошо, так что доход фонда по итогам первых двух кварталов составил примерно 6,5%. Это дает общую сумму в 499 млрд крон, что является лучшим полугодовым результатом в норвежских кронах в истории фонда», — пояснил замглавы Norges Bank Investment Management Тронд Гранде.

По его словам, рекордная доходность объясняется, в первую очередь, огромным объемом средств, накопленных в инвестфонде. К концу второго квартала общая стоимость активов норвежского суверенного фонда превысила 8 трлн крон, или $1 трлн. К этому моменту 65,1% всех средств фонда были вложены в акции, 32,4% — в облигации, а оставшиеся 2,5% — в недвижимость.

За полгода правительство Норвегии изъяло из средств фонда 40 млрд крон. Впервые свою «кубышку» власти Норвегии распечатали в прошлом году, забрав из нее 105 млрд крон.

К настоящему моменту общая стоимость активов Государственного пенсионного фонда Норвегии оценивается немногим более чем в 7,7 трлн крон ($972 млрд). Таким образом, на каждого норвежца приходится в среднем примерно по $181 тыс.