В Совфеде поддержали отзыв лицензий банков за прием банкоматами подделок

Глава комитета по финансовым рынкам пообещал взять под контроль проблему использования устаревших банкоматов для сбыта фальшивых денег и допустил возможность отзыва лицензий у банков-владельцев

Сергей Рябухин (в центре) на заседании Совета Федерации (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Наказанием за установку банкоматов, не способных отличить фальшивые купюры от настоящих, может стать отзыв лицензии на ведение банковской деятельности, заявил «РИА Новости» глава комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей Рябухин.

Сенатор назвал «вопиющим безобразием» зафиксированный ЦБ РФ рост числа случаев, когда фальшивомонетчики сбывают подделки через банкоматы, не способные отличить их от настоящих денег.

«Тут и Центробанк должен проявить жесткость, и если потребуется ужесточение нормативно-правовой базы, мы это сделаем», — сказал Рябухин (цитата по «РИА Новости»).

20 июня первый зампред Банка России Георгий Лунтовский объяснил активизацию фальшивомонетчиков тем, что банки зачастую игнорируют требование ЦБ об использовании только таких банкоматов, которые умеют проверять купюры на наличие как минимум четырех машиночитаемых защитных признаков (магнитные метки, люминесценция отдельных элементов под воздействием ультрафиолета и инфракрасного излучения и т.д.). Старые банкоматы, способные проверять купюры только по одному-двум параметрам, должны были быть выведены из эксплуатации еще в 2013 году, однако многие банки продолжают их использовать.

«Слабое место в организации наличного денежного обращения — то, что мы пишем требования, но не всегда нам удается добиться их соблюдения кредитными организациями», — признал Лунтовский.

По его словам, в настоящее время в ЦБ рассматривают возможность ужесточения мер воздействия на нарушителей, в частности введения «экономических наказаний».

«Какие-то меры воздействия на недобросовестные банки необходимы, потому что от этого зависит в том числе и настроение наших граждан», — отметил Лунтовский.

22 июня стало известно, что Ассоциация по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» обратилась к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и Рябухину с предложением отзывать лицензии у банков, у которых более четверти банкоматов, не соответствуют требованиям ЦБ.

Комментируя обращение, Рябухин пообещал взять вопрос сбыта фальшивых купюр через банкоматы под сенаторский контроль и поспособствовать искоренению криминала. Одной из возможных мер, по его словам, может стать и отзыв лицензий.

«Это одна из действенных мер, конечно, она сразу всех поставит на место, это очень серьезная мера и, если не помогают другие инструменты регулирования в этой части наведения порядка, то надо отзывать», — сказал Рябухин.

Опрошенные РБК эксперты считают выдачу фальшивых купюр из банкоматов клиентам маловероятной, так как большинство устройств выдает пользователям, желающим снять деньги с карты, купюры, которые положили в отдельный сейф сотрудники банка. Банкоматы же с функцией кеш-ресайклинга (технология, позволяющая выдавать наличные деньги, внесенные в банкомат одним клиентом, другому клиенту, желающему снять наличные), как правило, тщательно проверяют принимаемые банкноты и редко пропускают фальшивки.

Тем не менее возможность получить вместо реальных денег подделку сохраняется.

Фальшь из машины: как поступить с поддельной купюрой из банкомата