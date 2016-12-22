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Отток капитала из ориентированных на Россию фондов продолжился
21:42
Анастасия Баева
Отток капитала из ориентированных на Россию фондов продолжился
Фото: Александр Земляниченко / AP
Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в Россию, наблюдается шестую неделю подряд. Однако совокупные вложения в российские активы увеличиваются. Эксперты говорят о перетоке средств с фондового рынка на рынок облигаций

Согласно данным EPFR Global, содержащимся в обзоре Sberbank CIB Investment Research, за неделю с 11 по 17 мая приток средств в фонды, инвестирующие в акции России, составил $82,9 млн. В то же время из фондов, ориентированных только на инвестиции в Россию, было выведено $89,6 млн. Таким образом, чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские акции, составил $6,7 млн. Данная ситуация с чистым оттоком наблюдается шестую неделю подряд, говорится в обзоре.

Согласно обзору, Россия показала самые слабые результаты среди стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Турция), а лидерами по количеству инвестиций за прошедшую неделю стали ЮАР, Индия и Турция.

Отток происходил на фоне совокупного притока средств в фонды развивающихся рынков ($3,9 млрд). «Опасения относительно будущего администрации Дональда Трампа, а также обещанного президентом бюджетного стимулирования, по-видимому, спровоцировали отток инвестиций из США на развивающиеся рынки в последние восемь недель. В результате девятую неделю подряд наблюдался чистый приток средств в фонды развивающихся рынков», — говорится в обзоре.

Интерес иностранцев к российскому фондовому рынку ослабевает в последние недели по ряду причин, говорят опрошенные РБК эксперты. «Во-первых, у России остается фактор неопределенности относительно цен на нефть», — отмечает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик. За последнюю неделю цены на нефть росли в преддверии заседания и решения ОПЕК, но фактор волатильности рубля и фактор зависимости от цен на нефть остаются рисками, считает эксперт. «Во-вторых, российский фондовый рынок может испытывать определенные ограничения из-за крепкого рубля», — добавляет он.

Более осторожному отношению к риску способствует и обострение ряда политических вопросов. «Из-за многочисленных скандалов команда Трампа не может запустить экономические реформы, на которые рассчитывали многие инвесторы. В Европе снова обострилась риторика между Великобританией и ЕС», — говорит главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Несмотря на чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские акции, совокупные вложения в российские активы увеличиваются в течение четырех недель подряд, следует из данных обзора. Эксперты говорят о перетоке средств на другие рынки. «В какой-то степени фондовый рынок сейчас проигрывает в конкуренции другим сегментам рынка. Ставка остается достаточно высокой, поддерживает рубль и перераспределяет поток инвестиций в облигационный или валютный рынки», — отмечает Лисоволик. «Часть иностранных инвесторов перекладывалась из акций в защитные инструменты, в частности в гособлигации или отдельные инструменты денежного рынка (например, однодневные облигации ВТБ)», — соглашается Надоршин.

Эксперты не ожидают разворота тенденции в ближайшее время. «Несколько месяцев можно ожидать той же динамики», — считает Лисоволик. По его мнению, решающими факторами для разворота будут внутренние события. «Определенным стимулом могло бы стать смягчение денежно-кредитной политики, ослабление рубля. Этот сценарий может быть реализован ближе к осени», — говорит эксперт. Впрочем остаются риски, связанные с США, которые компенсируют этот возможный позитив (ставка ФРС и непредсказуемость экономической политики), добавляет он.

Вместе с тем, по мнению Евгения Надоршина, через какое-то время, если разрядится ситуация вокруг Северной Кореи, тренд может развернуться. При условии относительной стабильности в России и сохранения напряженности на ряде других развивающихся рынков инвестиции в российские активы еще могут быть привлекательными, добавляет он. 

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