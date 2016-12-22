Тинькофф Банк задумался о размещении «вечных» евробондов

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Тинькофф Банк планирует размещение «вечных» еврооблигации объемом порядка $300 млн. Привлечение средств, вероятно, делается для пополнения капитала банка на фоне ужесточения требований к розничному кредитованию

О том, что Тинькофф Банк рассматривает возможность размещения бессрочных («вечных») субординированных еврооблигаций объемом порядка $300 млн, рассказали РБК три источника на банковском рынке. Однако такой объем — всего лишь ориентир, окончательные параметры будут зависеть от спроса инвесторов на бумагу. «Готовится размещение евробондов банка для пополнения капитала первого уровня. Сбор заявок может состояться уже в мае», — сказал один из собеседников РБК. Два других источника подтвердили эту информацию.

В пресс-службе Тинькофф Банка не стали комментировать вопросы о готовящемся размещении евробондов по существу, ограничившись комментарием общего характера о долговом финансировании. Пресс-служба банка заявила, что его рентабельность превышает 40%, группа «Тинькофф» поддерживает потенциал для наращивания капитала органическим путем, «комфортно себя чувствует в условиях ужесточения регулирования и не испытывает необходимости в привлечении дополнительного капитала». «При этом мы постоянно оцениваем различные источники фондирования и сохраняем широкий спектр вариантов привлечения финансирования», — сказали в пресс-службе.



Проблемная точка

Очевидного ответа на вопрос, зачем банку понадобились заемные средства именно сейчас, нет. Рейтинговые агентства оценивают банк на высоком уровне. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 19 мая присвоило банку рейтинг на уровне А с прогнозом «стабильный». Аналитики отмечают высокую достаточность общего капитала по международным стандартам — 14,8%, высокую процентную маржу — 24,3%, хорошее покрытие проблемных кредитов резервами — 142%.

Однако у Тинькофф Банка все же есть проблемная точка. С марта этого года ЦБ ужесточил регулирование розничного кредитования, на котором специализируется банк, отмечала команда аналитиков Райффайзенбанка в своем обзоре (.pdf), вышедшем в середине марта этого года. В частности, коэффициенты риска по необеспеченным розничным кредитам, выданным с 1 марта по высоким (30–35% годовых) ставкам, увеличились с 1,4 до 3, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Тем временем у Тинькофф Банка, согласно отчетности по МСФО за 2016 год, эффективная ставка по всему розничному портфелю составила 48,3% годовых, отмечает Порывай.

Коэффициенты риска учитываются при расчете достаточности капитала по российским стандартам, говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. Для банка ужесточение по регулированию розничного кредитования ощутимое — оно создает определенное давление, говорит Денис Порывай. В этом случае банку необходимо либо существенно сокращать выдачу новых кредитов, либо снижать ПСК в диапазон 20–30% годовых, либо пополнять капитал, говорит аналитик Райффайзенбанка.

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Сокращение выдачи чревато ростом просрочки, а снижение ставок для банка означает изменение его бизнес-модели и вступление в конкуренцию с крупными универсальными банками, считает Порывай. Если же банк действительно выпустит бонды объемом около $300 млн, это будет близкая сумма к тому объему средств, который необходим капиталу Тинькофф Банка для того, чтобы соответствовать новым регуляторным требованиям без изменения бизнес-модели, считает аналитик Райффайзенбанка. Сейчас основной капитал Тинькофф Банка (Н 1.2) составляет 8,6% по РСБУ при минимуме показателя в 6%, констатирует Проклов.



По словам Проклова, сейчас у банка вполне комфортный запас капитала, но если он хочет продолжить активно наращивать портфель, то и поддержание буфера по капиталу вполне закономерно. Один из традиционных источников капитала — это увеличение прибыли. «Но ее увеличение может потребовать более агрессивного роста портфеля, а значит, и увеличения капитала по РСБУ. Поэтому появление альтернативного источника капитала имеет смысл», — говорит Проклов.​



Расчет на вечность

Привлечение банком валютного финансирования вызвало вопросы у ряда аналитиков. Если основные активы банка в виде кредитов населения формируются в рублях, то нет смысла увеличивать валютные риски и целесообразнее выпускать не еврооблигации, а рублевые бонды, говорит генеральный директор Sputnik AM Александр Лосев. Но сейчас рынок открыт для размещения бессрочных евробондов, считает заместитель генерального директора «Атона» Павел Соколов. «В этом году мы можем увидеть несколько таких сделок от российских частных банков», — отмечает он. В 2016 году такие бонды выпустил Альфа-банк на $700 млн. Размещение прошло в два этапа, в ходе доразмещения в декабре цена евробондов составила 101% от номинала, что соответствовало доходности 7,762% годовых. В апреле этого года Московский кредитный банк (МКБ) разместил бессрочные облигации на $700 млн под 8,875%.

Из-за своей бессрочности инструмент хорош для пополнения капитала банков, но не слишком популярен среди инвесторов, так как выплата купонного дохода остается на усмотрение эмитента, говорит Порывай. Разместить такие бумаги могут лишь банки с высоким рейтингом, отмечает аналитик. Если текущая деятельность банка позволяет получать постоянный поток выручки и прибыли и не зависеть от нескольких крупных клиентов, то с точки зрения логики корпоративного управления бессрочные бонды предпочтительнее, чем, например, акции, за счет которых тоже можно пополнить капитал, но с риском размытия доли основного собственника, говорит Лосев.

Перспективы Тинькофф Банка

Инвесторы, особенно иностранные, скорее всего, будут готовы купить бессрочные евробонды Тинькофф Банка, считает Лосев. Банк доказал в ходе недавнего кризиса эффективность своей модели бизнеса и технологии скоринга, что помогло ему сохранить позиции на рынке, несмотря на общее замедление розничного кредитования, отмечает он. Чистая прибыль банка в 2016 году увеличилась почти в шесть раз: с 1,9 млрд руб. в 2015-м до 11 млрд руб., по данным годовой международной отчетности. Также банк зарекомендовал себя открытым для инвесторов эмитентом на международном рынке — его акции есть в портфелях иностранных фондов, поэтому спрос на еврооблигации должен быть, уверен Лосев.