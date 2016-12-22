ЦБ предложил рассказывать клиентам НПФ о рисках инвестирования

НПФ будут обязаны рассказывать клиентам о рисках при инвестировании пенсионных накоплений. Эта мера не будет способствовать дополнительной защите средств пенсионеров, считают эксперты

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк России собирается гармонизировать работу негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с гражданами и предлагает им предупреждать своих потенциальных и действующих клиентов об инвестиционных рисках, а также вести реестр агентов, с которыми работает тот или иной НПФ. 20 октября регулятор опубликовал соответствующий проект указания для публичного обсуждения.

Этот проект предполагает разработку саморегулируемыми организациями (СРО) пенсионного рынка перечня обязательной информации, которую фонды должны раскрывать потенциальным и действующим клиентам. Такой базовый стандарт будет обязательным для всех НПФ вне зависимости от их членства в СРО, говорится в проекте.

В АНПФ и НАПФ сказали, что в целом инициативу поддерживают. ЦБ не ответил на запрос РБК.

Что нового будут раскрывать фонды?

Перечень информации достаточно всеобъемлющий — это название фонда, его совет директоров, принцип начисления пенсии, выплаты, начисляемые депозитариям и управляющим компаниям и т.д. Большую часть перечисленной информации фонды раскрывают и сейчас — большая часть норм, которые есть в проекте указания, уже определена в российском законодательстве: либо в общегражданском, либо в нормативных актах, которые имеют отношение непосредственно к НПФ, говорит исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.

Однако в проекте есть и новшества — это информирование клиентов об инвестиционных рисках и потерях инвестдохода при досрочных переходах и ведение реестра агентов. Сейчас согласно закону НПФ не могут обещать клиентам определенный показатель доходности, если это касается пенсионных накоплений. В АНПФ и НАФП не стали уточнять, что стоит понимать под рисками от инвестирования, сославшись на то, что они только приступили к разработке стандартов. По мнению представителя отрасли — президента НПФ «Ханты-Мансийский» Алексея Охлопкова — дисклеймер о рисках, по сути, это объяснение для клиентов, что накопительная пенсия — это инвестиционный продукт, доходность которого зависит от ситуации на рынке.

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

«Дисклеймер, скорее всего, будет о том, что инвестиции на рынке ценных бумаг могут приносить как доход, так и убытки и что высокий положительный доход в прошлом не означает, что такая же ситуация будет и в будущем», — полагает Охлопков. Также в этом дисклеймере, по его мнению, должна содержаться информация о рисках потерять доход в случае досрочного перехода в другой фонд — ранее чем один раз в пять лет.

Сейчас согласно закону НПФ, продемонстрировавшие отрицательный результат при инвестиции накоплений граждан на дату отсечения (раз в пять лет), должны его компенсировать из собственных средств, отмечает Охлопков.

Реакция рынка

По мнению Якушева, требования о раскрытии рисков — логичная мера. «Мы уже предупреждаем клиентов о том, что доход НПФ в прошлом не гарантирует получения прибыли в будущем. Это фраза, которая уже используется в маркетинговых материалах фондов», — утверждает он.

Охлопков считает, что такая инициатива в целом правильна, но граждан она вряд ли обеспечит дополнительной защитой. «Например, страховые компании прописывают это в правилах страхования, которые раздают вместе с полисами, и берут у страхователя подпись о том, что он ознакомлен. Но на деле единицы страхователей читают эти правила. Поэтому с точки зрения повышения информированности выбора и принятия решений застрахованными это плюс, но большого эффекта ждать не стоит», — считает Охлопков.

«С учетом того что фонды привлекают в основном «молчунов», им в большинстве все равно, будет ли у них потеря инвестдохода или нет, потому что концепция индивидуального пенсионного капитала, существующая в настоящий момент, вообще предполагает полное превращение пенсионных накоплений в баллы», — говорит генеральный директор «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.



Реестр агентов

Еще одна важная новация, которая может затронуть рынок, — это реестр агентов. Согласно проекту предполагается, что эту информацию будет предоставлять Пенсионный фонд. Глава НАПФ Константин Угрюмов убежден, что эта инициатива необходима для наведения порядка с переходами клиентов из одного фонда в другой.

По итогам 2016 года ПФР отказал почти половине граждан из 12 млн человек, пожелавших сменить страховщика. При этом число жалоб в ЦБ выросло в 2017 году в два раза по сравнению с 2015 годом — до 5125.

Большинство нарушений, которые фиксирует НАПФ, связаны именно с деятельностью агентов, говорит Угрюмов. Однако он считает, что для эффективности контроля за агентами было бы неплохо законодательно запретить деятельность тех агентов, которые в этот реестр не войдут.

По мнению Охлопкова, правило, предложенное рынку регулятором, должно оздоровить ситуацию с переходами. Но он более скептичен и считает, что «в корне вопрос бессознательных переходов граждан реестр не решает».

Отклик рынка

Раскрытие необходимой информации, перечисленной в СРО, может осуществляться через различные общепринятые каналы — сайты, офисы фондов и т.д., говорит глава АНПФ Сергей Беляков. Для проверки же исполнения НПФ стандарта СРО будет смотреть, насколько фонд выполняет требования в виде размещения необходимой информации, а также может использоваться документ с подписью клиента о том, что до него доведена минимальная информация, считает Беляков.

В дальнейшем исходя из логики регулятора нельзя исключать и введение требования по раскрытию результатов стресс-тестирования, которое НПФ обязаны будут проводить с 2018 года, считает руководитель отдела по управлению рисками НПФ «Согласие» Станислав Дмитриев.