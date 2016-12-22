В ЦБ исключили «эффект домино» в банковской сфере России

В ЦБ считают, что сейчас российские банки обособлены друг от друга в достаточной степени, чтобы «эффект домино» из-за проблем крупнейших частных банков был исключен

Василий Поздышев (Фото: Артур Лебедев / ТАСС)

После лета 2017 года большинство банков снизило уровень перекрестных схем, для того чтобы в российской банковской сфере не возник «эффект домино», заявил зампред Банка России Василий Поздышев на пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг Бинбанка, передает корреспондент РБК. Решения об ослаблении взаимных связей между банками принимались как самими кредитными учреждениями, так и по рекомендации ЦБ, уточнил он.

«Кто-то понял, что лучше чуть больше обособиться, чтобы не возникло эффекта домино, и по результатам этой работы эффект домино исключен, тут нет какого-либо риска», — заявил Поздышев.

Кроме того, по словам Поздышева, сама работа Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) исключает эффект домино. «Если бы был отзыв лицензии, то [можно было бы говорить об] эффекте домино, а ФКБС оказывает поддержку с точки зрения ликвидности, банки продолжают работать в обычном режиме», — объяснил зампред ЦБ.

По словам Поздышева, основные потери произойдут в случае, если менеджмент и собственники банков «поддерживали какие-то схемы». «Есть активы, стоимость которых наши финансовые организации пытаются поддержать в том числе и на бирже при помощи искусственных сделок», — уточнил он.

Зампред ЦБ подчеркнул, что до недавнего времени перекрестные схемы активно использовались всеми банками, а не только «ФК Открытием», Бинбанком, МКБ и Промсвязьбанком. Именно эти банки были в середине августа упомянуты в письме аналитика «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова клиентам как наиболее рисковые («…ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью», — указывалось в письме).

Ранее сегодня, 21 сентября, ЦБ объявил о санации Бинбанка, который занимает 12-е место среди российских банков по объему активов. Санация пройдет по новой схеме, с участием ФКБС. Бинбанк станет вторым банком, который будут санировать с участием средств подконтрольного ЦБ фонда — первым стал «ФК Открытие», решение о санации которого было принято ЦБ 29 августа. Схема предполагает введение временной администрации при продолжении работы банка в обычном режиме.

О том, что владельцы Бинбанка (основными собственниками являются Микаил Шишханов с долей 59,4% и Михаил Гуцериев с 39,4%) обратились в ЦБ с просьбой провести санацию банка с использованием средств ФКБС, стало известно 20 сентября. В сообщении пресс-службы отмечалось, что пути выхода из проблемной для банка ситуации обсуждались с ЦБ в течение последнего года. «Я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост Банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке», — приводила пресс-служба банка слова главы банка Микаила Шишханова.

В тот же день, 20 сентября, ЦБ объявил о выделении Бинбанку средств, необходимых на поддержание его ликвидности.