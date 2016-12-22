ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Арсенал»

Банк России отозвал лицензию у московского «Арсенала» и назначил временную администрацию. Кредитная организация занимает 495 место среди российских банков по величине активов

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Центробанк принял решение об отзыве лицензии у московского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Аналитики ЦБ пришли к заключению, что «Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, которые были получены преступным путем, не занимался выявлением операций по возможному финансированию терроризма и не направлял властям достоверных сведений о таких операциях.

«Кроме того, деятельность КБ «Арсенал» ООО характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Кредитной организацией неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отметил, что не раз указывал руководству «Арсенала» на недостатки в их работе и применял в отношении организации меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение на привлечение вкладов населения. Однако, заверили специалисты ЦБ, банк не принял действенных мер, «направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

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