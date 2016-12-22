Владелец Бинбанка заявил о попадании в «ножницы падающего рынка»

Передавать банк в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) больно, но это нужно сделать, признал Микаил Шишханов в интервью РБК

Микаил Шишханов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов назвал неработающей прежнюю модель финансового оздоровления банков, в рамках которой был задействован сам Бинбанк. Трудности Бинбанка, по его словам, были спровоцированы в том числе изменениями условий в процессе санации других банков.

«Мы просанировали в общей сложности 9 банков, — напомнил Шишханов в интервью РБК. — Модель санации, которая существовала, была построена для растущего или стабильного рынка. И вот мы попали, собственно, в ножницы падающего рынка. Потому что, когда мы, допустим, простой пример, мы взяли в санацию Рост Банк — убыток был зафиксирован 35 миллиардов. Обсчитали экономику исходя из этого. Через 10-12 дней курс вырос в 2 раза. Сразу все пассивы банка увеличились в цене в 2 раза. Убыток сразу увеличился до 70 миллиардов. Как это было посчитать или предугадать? Невозможно. И здесь чья вина? Ну не Центрального банка же — то что нефть в цене упала. Та модель санации, которая существовала, в сегодняшнем рынке не работает».

Также ситуацию в банке усложнил высокий уровень токсичных активов в портфеле МДМ-банка, с которым ранее объединился Бинбанк, признал Шишханов.

Новый санационный механизм, предполагающий вхождение в капитал санируемых банков Фонда консолидации, показал работоспособность, утверждает Шишханов.

«Центральный банк нашел новый механизм, показал на «Открытии», что этот механизм работает. Да, конечно, больно, да — переживаешь за это, но здравый смысл всегда побеждает в бизнесе. С точки зрения здравого смысла — это правильно, и надо так делать», — заключил он.

Накануне в среду, 20 сентября, владелец Бинбанка обратился к регулятору с просьбой провести санацию кредитной организации. В Банке России в ответ на это пообещали принять в ближайшее время решение об оздоровлении Бинбанка, которое смогут провести через Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ЦБ сообщил, что принял решение выделить кредитной организации средства, которые пойдут на поддержание ликвидности банка. В разговоре с РБК Микаил Шишханов отметил, что причиной просьбы о санации стало то, что, по его словам, Бинбанк стал заложником слухов, появляющихся в Twitter и Whatsapp, на фоне напряженной ситуации на рынке из-за санации «ФК Открытие».

До обращения владельца кредитной организации и официальных сообщений регулятора источники РБК и «Ведомостей» сообщали, что ЦБ может назначить в Бинбанк временную администрацию и передать его в ФКБС.

Бинбанк занимает 12-е место среди российских банков по объему активов (согласно рэнкингу «Интерфакс-ЦЭА») и 7-е место по объему средств физлиц. Собственником кредитной организации, помимо Шишханова (59,4% акций), является миллиардер Михаил Гуцериев (39,4%). Сам банк входит в группу «Сафмар» семьи Гуцериева.