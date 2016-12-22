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Минфин обменял вместо трех выпусков евробондов только «Россию-2030»
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Минфин обменял вместо трех выпусков евробондов только «Россию-2030»
Финансы, 03:37
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Минфин обменял вместо трех выпусков евробондов только «Россию-2030»
Минфин объявил предварительные итоги обмена старых еврооблигаций на новые. Изначально обмену подлежали три выпуска, но в итоге погашены будут только бумаги «Россия-2030». Те самые, что частично принадлежали «Открытию»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Согласно опубликованному вечером 20 сентября сообщению Минфина, существующие еврооблигации с погашением в 2030 году (выпуск «Россия-2030») номинальной стоимостью $3,3 млрд будут обменены на новые бумаги с погашением в 2027 году (номиналом $1,4 млрд) и бумаги с погашением в 2047 году (номиналом $2,5 млрд).

Облигации «Россия-2030» будут выкуплены у их держателей по цене 117,228% к номиналу, то есть за $3,88 млрд (цена соответствует рыночной). Плюс держателям будут выплачены проценты за неполные полгода в размере около $120 млн (итого — $4 млрд), следует из условий выпуска «Россия-2030» и условий обмена. А новые облигации («Россия-2027» и «Россия-2047») будут проданы за $3,95 млрд, следует из данных, приведенных Минфином.

Операцию по обмену бумаг проводит «ВТБ Капитал» — выкупает с рынка старые облигации и размещает новые. Наряду с ним организаторами выступают люксембургская «дочка» Газпромбанка и кипрская «дочка» Сбербанка. Минфин выплатит организаторам общую комиссию за помощь в сделке, следует из предварительного проспекта новых бумаг, датированного 15 сентября (есть у РБК). Минфин называл целями обмена удлинение сроков погашения внешних займов и сокращение расходов на обслуживание долга.

«Россия-2030» в одиночестве

Изначально правительство разрешило Минфину обменять еврооблигации со сроками погашения в 2018, 2028 и 2030 годах, говорилось в августовском распоряжении правительства. Но 13 сентября Минфин сообщил, что будет обменивать два выпуска — «Россия-2018» и «Россия-2030». В итоге остался только один выпуск — с погашением в 2030 году. Как объясняет Минфин, от выкупа бумаг-2018 было решено отказаться «в связи с несоответствием цен в поданных заявках уровням, признанным Минфином России приемлемыми».

Облигации-2030, которые Минфин 25 сентября намерен досрочно погасить, были впервые выпущены в 2000 году в рамках реструктуризации обязательств Внешэкономбанка по долгам бывшего СССР. Объем эмиссии составлял $21,2 млрд. Эти бумаги погашались полугодовыми траншами (амортизировались), так что к настоящему времени в обращении остались бумаги номиналом $10,72 млрд.

Бумаги у «Открытия»

На середину 2017 года «Открытие Холдинг» (был основным акционером банка «ФК Открытие»), согласно его отчетности по МСФО, владел 51% всего выпуска «Россия-2030», то есть бумагами номиналом около $5,46 млрд. По крайней мере один выпуск из предлагаемых Минфином к обмену котируется по искаженной, искусственно завышенной цене, крупная его доля принадлежит одному инвестору, говорил в интервью Reuters глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский. Председатель Банка России, начавшего в конце августа санацию «ФК Открытие», Эльвира Набиуллина говорила на прошлой неделе, что евробонды «Россия-2030», которые в один момент почти в полном объеме принадлежали «Открытию», стояли на балансе банка «по завышенной цене, что позволяло приукрашивать финансовое состояние банка».

Ранее участники финансового рынка предполагали, что «Открытие» может распродать российские евробонды, чтобы повысить свой капитал, но такая крупная продажа в рынок наверняка привела бы к просадке цены бумаг. С этой точки зрения выкуп этих бумаг «ВТБ Капиталом» по поручению Минфина был бы более выгоден «Открытию» (но предъявил ли банк эти облигации к выкупу, неизвестно). На минувшей неделе Набиуллина отказалась комментировать планы действий с этими бумагами, сказав, что это чувствительная информация для рынка.

Если бы Минфин выкупал бумаги «Россия-2030» пропорционально долям держателей, у «Открытия» было бы выкуплено примерно $1,7 млрд.

Не совсем «обмен»

О том, что структуры «Открытия» консолидировали на своем балансе практически полностью выпуск облигаций «Россия-2030», вложив в них почти 1 трлн руб., стало официально известно в мае 2016 года. Согласно отчетности холдинга за 2015 год, группа была держателем 74% этого выпуска балансовой стоимостью 832 млрд руб. «Банк начал скупать «Россию-2030» в конце 2014 года, большую часть он купил на средства, привлеченные в ЦБ по сделкам валютного РЕПО», — говорил в мае 2016 года источник РБК, близкий к банку.

В доразмещении бумаг «Россия-2027» и «Россия-2047» на сумму почти $4 млрд приняли участие около 135 российских и международных инвесторов, часть из которых выкупала короткие, другая часть — длинные бумаги, некоторые купили бумаги обоих выпусков, сказал в среду вечером руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев. По его словам, «среди инвесторов было большое количество новых имен, что позволило расширить инвесторскую базу». Из этого и из условий сделки следует, что «обмен» еврооблигаций был только с точки зрения эмитента, но не держателей: владельцы старых бумаг их продавали, а новые бумаги могли быть приобретены новыми инвесторами.

Автор: Иван Ткачёв.
При участии: Марина Божко.
Теги: Минфин , «Открытие» , «ФК Открытие» , еврооблигации
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