Шишханов объявил о согласии ЦБ на санацию Бинбанка

Официальное объявление Центробанка о начале процедуры санации кредитной организации запланировано на четверг

Микаил Шишханов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Центробанк выразил согласие на проведение процедуры санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора, объявил в интервью РБК основной владелец банка Микаил Шишханов, который ранее обратился к ЦБ с просьбой о санации.

«Я к вам приехал после совещания, где было сказано, что комитет банковского надзора принял нашу просьбу. И завтра будет рынку объявлено. Банк продолжит работать. Не будет никаких заморозок требования — то есть обычная, нормальная работа, как банк всегда работал, так и будет продолжать работать. Как с пассивами, то есть, для вкладчиков, так и для людей, кто у нас получает кредиты. И это очень важно. Я это могу спокойно официально заявить, что я сам это слышал на совещании. Принято решение. Ну, собственно, я на совещании это услышал», — уточнил Шишханов.

По оценке акционера Бинбанка, процесс санации займёт до 8 месяцев. «Сам процесс, наверное, будет от 3-хдо 8-и месяцев. Главная задача — банк продолжает работать, никаких заморозок требований, никаких bail-in, правильно выстроенная бизнес-модель, правильный обсчет капитала, четкое структурирование всех процессов, чтобы эти процессы все были прозрачные и понятные окончательно для Центрального банка. То есть, здесь это сложный тяжелый труд, и я буду всеми силами, всеми возможными средствами поддерживать его, работать 24 часа», — рассказал он.

Главной причиной трудностей Бинбанка его акционер назвал токсичный портфель МДМ банка, который ранее вошёл в состав банковской группы Шишханова.

«Ключевая причина — это МДМ. Я не ожидал, что в МДМ банке будут такие плохие активы. Потому что, когда мы входили, было понимание и уже утвержденный план оздоровления, но в конечном итоге у МДМ, к сожалению, оказался в разы больше и хуже портфель, чем предполагали. Опять же, это был падающий рынок. На падающем рынке сложно предположить, как себя дальше портфель поведет», — объяснил он.

В рамках процедуры санации Шишханов планирует сохранить 25% в капитале Бинбанка.

«Мы сейчас разговариваем о том, что будет оздоровление, при котором 75% уйдет в государство, а 25% останется старым собственникам. Как там дальше сложится — жизнь покажет. Но на данном этапе мы очень на это надеемся и будем по этому сценарию двигаться», — сказал Шишханов в интервью РБК.

Он не исключает обратного выкупа Бинбанка у Фонда консолидации по итогам финансового оздоровления.

«Конечно, конечно. Знаете, для меня Бинбанк — это нечто большее, чем просто банк. Поэтому я чувствую его на кончиках пальцев. Я по нимаю те возможности, которые есть у банка и то, насколько технологически правильно и структурировано выстроен банк — это очень сильная платформа для дальнейшего развития. Да, конечно, если будет возможность. Там разговоры шли, когда я читал в газете, что потом, возможно, банки пойдут через IPO, да я первый стану акционером, если у меня будет возможность», — заключил он.

В среду Шишханов попросил Центробанк о санации Бинбанка с помощью Фонда консолидации банковского сектора. Регулятор позднее сообщил, что принял решение о выделении кредитной организации средств, которые пойдут на поддержание ликвидности банка. В интервью РБК Шишханов также рассказал о причинах, почему принял решение просить ЦБ о поддержке. Он заявил, что Бинбанк стал заложником слухов, которые стали появляться в Twitter и Whatsapp, в условиях нервной ситуации на финансовом рынке на фоне санации ФК «Открытие».