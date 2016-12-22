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ЦБ объявил о санации Бинбанка
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ЦБ объявил о санации Бинбанка
Санация «Открытия» и Бинбанка, 09:23
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ЦБ объявил о санации Бинбанка
Бинбанк будет санирован Банком России при участии Фонда капитализации банковского сектора (ФКБС)
Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Банк России принял решение о санации Бинбанка, занимающего 12-е место по размеру активов. Санация банка пройдет по новой схеме с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), говорится в пресс-релизе ЦБ.

Основным инвестором кредитной организации выступит регулятор, который будет привлекать к финансированию организации средства из своего фонда. Помимо Бинбанка ЦБ займется повышением финансовой устойчивости и Рост Банка, обязательства по санации которого ранее брал на себя Бинбанк.

В ЦБ заверили, что Бинбанк, Рост Банк, а также входящие в одну с ними группу АО «Бинбанк Диджитал» и АО «Уралприватбанк» продолжат свою работу в обычном режиме. В первые две организации также ввели временную администрацию.

«Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется», — подчеркнул регулятор.

Глава Бинбанка Евгений Давыдович, комментируя решение ЦБ, отметил, что регулятор обеспечил «бесперебойную работу банка», а находящихся в распоряжении организации средств достаточно для исполнения обязательств перед клиентами.

«И самое главное, что у наших клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, исполнять все свои обязательства, проводить платежи, выдавать и принимать вклады», — написал он в своем Facebook.

Владелец Бинбанка попросил ЦБ о санации
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Собственник Бинбанка обратился к Центробанку с просьбой провести санацию кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщал регулятор утром в среду, 20 сентября. О том, что Банк России может ввести в Бинбанк временную администрацию и передать его в ФКБС, ранее говорили источники РБК и «Ведомостей». По данным источников «Ведомостей», вместе с Бинбанком в фонд ЦБ могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым Рост Банк и «Бинбанк Диджитал».

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Один из бенефициаров банка — Микаил Шишханов (доля в банке — 59,7%) — возглавит совет директоров и при поддержке Банка России лично проведет финансовое оздоровление банка, сообщал Бинбанк. «Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост Банка», — приводится в пресс-релизе банка комментарий Шишханова. При этом Шишханов признал, что «ранее не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост Банка, взятого на санацию, оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры».

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В интервью РБК Шишханов пояснил, что причиной его просьбы о санации стало то, что Бинбанк оказался заложником появляющихся в Twitter и WhatsАpp слухов на фоне напряженной ситуации на рынке из-за санации «ФК Открытие».

Топ-менеджмент банка обсуждал ​в течение последнего года возможные варианты выхода из сложившей ситуации. «Не найдя возможности докапитализации банка за счет собственных средств и по итогам анализа проблем банка, собственник Микаил Шишханов обратился к Банку России с просьбой о санации», — отмечалось в релизе Бинбанка.

ЦБ объявил о финансовой поддержке Бинбанка
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Ранее, 20 сентября, ЦБ уже объявил о предоставлении Бинбанку финансовой поддержки, необходимой для поддержания ликвидности банка. В сообщении ЦБ отмечалось, что решение принято «на основании обращения кредитной организации». В Бинбанке уже начали получать эти средства. Как отмечается в пресс-релизе банка, «средств, предоставленных Бинбанку Центробанком, достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами».

Авторы: Елена Пашутинская, Анна Трунина.
Теги: ЦБ , санация , Бинбанк , Открытие
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