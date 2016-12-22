«Ведомости» узнали о беззалоговом кредите ЦБ «Открытию»

Банк России предоставил беззалоговый кредит «Открытию», сообщает газета «Ведомости». Сумма кредита не уточняется

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Как сообщает издание со ссылкой на двух собеседников, ЦБ впервые с 2010 года выдал беззалоговый кредит. Его получателем стала финансовая компания «Открытие». ЦБ и сам банк при этом не ответили на вопрос, сколько денег было предоставлено и на каких условиях.

«Ведомости» отмечают, что беззалоговые кредиты ЦБ выдавал в 2008–2010 годах, в разгар финансового кризиса. В 2014 году Банк России готовил почву для возобновления беззалогового кредитования. Чтобы получить деньги, банку следовало не иметь непогашенной задолженности перед ЦБ, раскрыть нормативы и разрешить регулятору списывать средства со своего корсчета в уплату долга. Однако такой кредит, по данным издания, никто не брал.

19 августа Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщил, что Центробанк утвердил кредитную линию для банка «Открытие». Такое решение, по данным собеседника агентства, Банк России принял для поддержания ликвидности кредитной организации.

Источник РБК, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса, утверждение кредитной линии для «Открытия» подтвердил. В ЦБ на запрос РБК не ответили, представитель банка «Открытие» от комментариев отказался.

Собеседник «Ведомостей» в банке из «первой десятки» предположил, что «регулятор, вероятно, учел всю серьезность ситуации с «Открытием», потому и предоставил кредит». «Серьезность» объясняется тем, что в июле юрлица сняли со счетов в банке 323 млрд руб., граждане — 36 млрд руб. Еще 263 млрд руб. забрали другие банки. По оценкам S&P, «ФК Открытие» пришлось вернуть пенсионным фондам 115 млрд руб., так как АКРА присвоило банку рейтинг, не позволяющий работать с этими деньгами.

В июле «Открытие» компенсировало отток, заняв в ЦБ 333 млрд руб. по сделкам РЕПО. К августу пятая часть обязательств банка приходилась на ЦБ.

В начале августа клиенты управляющей компании «Альфа-Капитал» получили письмо, в котором рассказывалось о рисках по субординированным облигациям четырех частных банков, которые могут быть полностью списаны в случае санации. Среди этих банков было и «Открытие».

Позже УК «Альфа-Капитал» полностью дезавуировала заявления своего работника о проблемах в четырех частных банках. В компании пояснили, что это было частное мнение одного из сотрудников, которое не отражает позицию «Альфа-Капитала».

