ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ лишил лицензии столичный банк «Северо-Восточный Альянс». Причиной стала неспособность финансовой организации исполнять обязательства перед кредиторами

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Банк России отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный Альянс», который занимал 250-е место в банковской системе страны. Причиной решения регулятора стала неспособность СВА своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Как указывается в сообщении Банка России, «бизнес-модель СВА была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер». Банк занимался высокорискованным кредитованием заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществлял реальной деятельности. Это привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема «неработающих» активов.

Несмотря на предупреждения со стороны ЦБ, собственники банка не намеревались осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения. «Это свидетельствует о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации», — говорится в сообщении регулятора.

Банк СВА не является участником системы страхования вкладов.

«Северо-Восточный Альянс» был создан в марте 1994 года. Он специализировался на предоставлении банковских гарантий и корпоративном кредитовании.

18 августа рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг СВА, объяснив это убыточностью банка в сочетании с резким снижением величины собственных средств. По состоянию на 1 июля снижение величины капитала относительно достигнутого за последние 12 месяцев максимума составило 40,5%. Вдобавок у банка было низкое качество кредитного портфеля на фоне высокой доли пролонгированных ссуд.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса» доли в банке принадлежат пяти юридическим лицам: компаниям «Цветметрезерв», «СВ-Девелопмент». «Каффир», «Финко», «Инвест-сервис». Среди конечных бенефициаров банка числятся бывший председатель совета директоров банка Сергей Кованда, а также один из основателей «Право.ру» Дмитрий Чиракадзе.