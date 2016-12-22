Биржевой курс доллара впервые с февраля поднялся выше 60 руб.

Рубль слабеет вслед за снижением нефтяных котировок. В среду курс доллара впервые с начала февраля 2017 года превысил 60 руб., а курс евро перевалил за 67 руб.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Валютные торги на Московской бирже начались 21 июня новым снижением курса рубля. Уже через несколько минут курс доллара впервые со 2 февраля 2017 года перевалил за «круглую» отметку в 60 руб. На максимуме его стоимость составила 60,1958 руб., что на 57,58 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Одновременно с этим курс евро перевалил за 67 руб., достигнув на пике отметки 67,0565 руб., что на 64,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. В ходе торгов на бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent во среду снижалась до $45,45, что на $0,57 ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

«Ситуация на нефтяном рынке развивается в соответствии с нашими ожиданиями, оказывая предсказуемое давление на курс рубля. Однако при его приближении к отметке 60 мы, скорее всего, увидим рост предложения в паре доллар/рубль со стороны нерезидентов, а кроме того, в связи с предстоящей уплатой налогов в ближайшие дни наверняка вырастут и продажи валюты экспортерами», — говорится в утреннем отчете аналитиков «ВТБ Капитала».

В начале мая 2017 года бывший глава Минфина Алексей Кудрин предсказывал, что курс доллара превысит 60 руб. даже при сохранении цены нефти в $56 за баррель. С учетом того, что цены на нефть с тех пор упали на более чем $10, курс доллара может вырасти еще сильнее. Однако, по словам ведущего аналитика

банка «Российский капитал» Анастасии Сосновой, панического выхода участников валютного рынка из рубля пока нет.

К 10:40 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $45,6, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 60,087 руб., курс евро — 66,895 руб.