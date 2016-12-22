Для выдачи физлицам кредита больше 7 тыс. руб. введут новые правила

Банк России разработал концепцию расчета показателя долговой нагрузки (отношения платежа к доходу) заемщика. Теперь банки должны будут рассчитывать этот показатель при выдаче кредитов физлицам свыше 7 тыс. руб.

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Как сообщает ЦБ, концепция предусматривает обязанность банков и микрофинансовых организаций (МФО) при выдаче всех типов кредитов физлицам рассчитывать показатель долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным кредитам к его среднемесячному доходу за шесть месяцев). На основании концепции планируется внести изменения в закон «О кредитных историях».

Банки и МФО не обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки лишь для кредитов меньше 7 тыс. руб.

Сведения о ежемесячных платежах заемщика банки будут получать из бюро кредитных историй. Как писал РБК в конце мая, ЦБ намерен консолидировать данные трех крупнейших бюро (Национального бюро кредитных историй, «Эквифакса» и Объединенного кредитного бюро) в одной базе. Данные о доходах нужно будет получать от самого заемщика, а также от ФНС и Пенсионного фонда России. Также будет учитываться информация о среднем доходе в регионе выдачи кредита.

В ЦБ не смогли уточнить, когда будет внесен законопроект на основе подготовленной концепции. В ответе пресс-службы регулятора лишь сообщается, что для расчета долговой нагрузки «будет создано единое информационное пространство».

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, нормативно-правовой акт о механизме разработки показателя долговой нагрузки бюро ожидает в осеннюю сессию. По словам Волкова, расчет долговой нагрузки представляется трудновыполнимой задачей из-за сложностей с получением сведений об уровне дохода.

Еще в феврале 2017 года Банк России опубликовал доклад «Об оценке рисков заемщиков-физлиц на основе показателей долговой нагрузки», после чего начал сбор комментариев от банков и МФО. Большинство респондентов-кредиторов выступили за расчет долговой нагрузки через показатели PTI (payment-to-income ratio, платежи к уровню доходов). Другой вариант — расчет через показатели DTI (debt-to-income ratio, долг к уровню доходов), при котором учитывается долговая нагрузка заемщика за последний год.