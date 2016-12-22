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Греф рассказал о скором появлении ипотечных кредитов под 5%
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Греф рассказал о скором появлении ипотечных кредитов под 5%
Финансы, 16:01
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Греф рассказал о скором появлении ипотечных кредитов под 5%
По словам главы Сбербанка, такие ставки уже не за горами. По данным ЦБ, в августе 2017 года ипотечные кредиты выдавались в среднем под 10,58%

Глава Сбербанка Герман Греф верит, что в недалеком будущем ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым российскими банками, снизятся до 5% годовых.

«Что касается ставок по ипотеке, они будут падать в зависимости от инфляции. На сегодня, если инфляция составляет 3%, я думаю, что ставка в 5% не за горами», — заявил Греф, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи (цитата по ТАСС).

В начале 2017 года глава Сбербанка во время встречи с президентом России Владимиром Путиным предсказал скорое падение ставок по ипотеке.

«С учетом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие, уровни ставок по ипотеке», — отметил он.

По мере снижения уровня инфляции (к концу сентября годовая инфляция замедлилась до 3%) и ключевой ставки ЦБ (в 2017 году она снижалась четырежды и с 18 сентября составляет 8,5%) Сбербанк несколько раз снижал ставки по кредитам.

В начале сентября Греф заявил, что к концу 2017 года средняя ставка по выдаваемым ипотечным кредитам Сбербанка может опуститься ниже 10% годовых. 2 октября Сбербанк снизил ставки по программе «Военная ипотека» до 9,5%.

По данным ЦБ на 1 сентября, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в России в течение предыдущего месяца, опустилась до 10,58%, достигнув минимального за всю историю страны значения.

В Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) предолагают, что до конца года основные участники ипотечного рынка будут стремиться к установлению ставок в диапазоне 9–9,5%.

«На фоне стабильных цен на жилье и растущих доходов населения спрос на ипотеку сохраняется. Трендом текущей ситуации на рынке ипотеки является рефинансирование — на фоне общего снижения ставок заемщики активно пользуются перекредитованием, чтобы сократить платежи по кредитам, оформленным несколько лет назад», — пояснили в АИЖК.

Автор: Евгений Калюков.
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