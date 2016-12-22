Сбербанк предсказал рост потерь России от кибератак до 1,5 трлн руб.

Сбербанк прогнозирует значительный рост российских потерь от кибермошенничества. Через два года ущерб от кибератак увеличится в четыре раза и достигнет 1,5 трлн руб., предсказывают в кредитной организации

Сбербанк. Москва (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Рост потерь российских юридических лиц и граждан от киберпреступлений в ближайшие два года вырастет в четыре раза и составит свыше 1,5 трлн руб. Такими прогнозами поделился зампред правления Сбербанка России Станислав Кузнецов на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи на сессии «Кибербезопасность — как защититься в мире киберугроз».

«Через два года потери от киберугроз увеличатся в четыре раза и превысят 1,5 трлн руб.», — говорится в демонстрационном ролике, показанном в рамках выступления. В нем также сказано, что ежемесячно число киберпреступлений увеличивается на 3–4%. Только в прошлом году в мире насчитывалось 40 млн мошенников, которые совершили почти 600 млн киберпреступлений.

Сбербанк подчеркивает, что Россия, в которой наблюдается бум цифровизации, сегодня в числе главных целей кибермошенников. «В руках у граждан почти 250 млн банковских карт, около 70% компаний малого и среднего бизнеса используют интернет-банки. Это гигантское поле для незаконного обогащения хакеров», — отмечается в презентации.

При этом чаще всего кибермошенники обманывают своих жертв через соцсети и по телефону, используя методы так называемой социальной инженерии — выманивая сведений для снятия наличных с банковских карт путем злоупотребления доверием их владельцев. Этот способ кибермошенничества в России хакеры используют в 45% случаев, говорится в презентации.

В прошлом году премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил, что по некоторым оценкам, мировые потери от киберпреступности оцениваются в $0,5 трлн. «Посчитать очень сложно, потому что далеко не все потери фиксируются и не о всех потерях заявляется», — говорил он.