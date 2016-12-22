ЦБ объявил о финансовой поддержке Бинбанка

В сообщении ЦБ говорится, что выделенные деньги будут использованы для поддержания ликвидности банка

Фото: Владислав Шатило / РБК

Руководством Банка России принято решение о выделении Бинбанку средств, необходимых для поддержания ликвидности банка.

В сообщении ЦБ отмечается, что решение принято «на основании обращения кредитной организации».

Ранее сообщалось, что владелец Бинбанка обратился к ЦБ с просьбой о проведении санации банка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). По данным источника РБК, накануне объявления о рассмотрении возможности санации банка Бинбанк получил от ЦБ кредит на поддержку ликвидности.

В последние месяцы Бинбанк демонстрировал сокращение объемов ликвидности, покрывающей краткосрочные обязательства банка (за два месяца этот показатель сократился с 160 млрд до 100 млрд руб.). Объемы оттока средств банков и госкомпаний из кредитной организации в августе превысили 30%. За тот месяц физические лица-вкладчики Бинбанка забрали из него примерно 19 млрд руб.

«На том негативном информационном фоне, который наблюдается вокруг банка, больше всего страдают показатели ликвидности. В данном случае регулятор показал рынку, что стремится стабилизировать ситуацию в банке. Об остальном, в том числе, будет ли принято решение о санации, выводы пока делать рано», — пояснил РБК старший директор АКРА Кирилл Лукашук.

20 сентября совладелец Бинбанка Микаил Шишханов объявил, что намерен лично возглавить его совет директоров и при поддержке ЦБ заняться финансовым оздоровлением.

«Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка», — пояснил Шишханов, слова которого процитировала пресс-служба Бинбанка.

Ранее источники РБК и «Ведомостей» сообщали, что ЦБ может назначить в Бинбанк временную администрацию и передать его в фонд регулятора ФКБС.

Ранее схема с участием ФКБС была опробована на банке «ФК Открытие», о санации которого ЦБ объявил 29 августа 2017 года. В ЦБ тогда пояснили, что доля регулятора в капитале «Открытия» составит не менее 75%. До 25% останется у предыдущих собственников, но только в том случае, если временная администрация не выявит у банка отрицательный капитал.