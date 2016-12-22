Совладелец Бинбанка рассказал о причинах санации и будущем банка

Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов возглавит совет директоров и при поддержке Банка России лично проведет финансовое оздоровление кредитной организации. «Я не рассчитал бизнес-силы», - объяснил он проблемы банка и обращение к ЦБ

Микаил Шишханов (Фото: Саша Уткин для РБК)

Совет директоров Бинбанка принял решение избрать своим председателем одного из собственников кредитной организации — Микаила Шишханова. Он при поддержке Банка России будет проводить финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации (есть у РБК).

«Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка», — говорится в пресс-релизе Бинбанка.

Как отметили в банке, такой сценарий будет оптимальным и гарантирует соблюдение интересов клиентов Бинбанка.

«Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры», — приводит пресс-служба слова Шишханова.

По его словам, решение возглавить совет директоров он принял в связи с новыми механизмами регулятора по оздоровлению проблемных банков. «Уверен, совместные действия регулятора и команды Бинбанка позволят сделать все необходимое для защиты интересов всех клиентов», — подчеркнул Шишханов.

Утром в среду, 20 сентября, Банк России сообщил об обращении к нему собственника Бинбанка, который попросил провести санацию кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Регулятор пообещал в ближайшее время принять решение о финансовом оздоровлении кредитной организации.

После этого в отделения Бинбанка стали приходить вкладчики, которые хотели снять деньги с открытых счетов. Так, в столичном отделении организации, расположенном по адресу: Можайское шоссе, 11, двое мужчин в разговоре с корреспондентом РБК отметили, что пришли снять из банкомата все свои деньги после того, как увидели в новостях, что «что-то происходит».

​Одна из сотрудниц банка сказала, что сотрудников предупредили о возможной санации. «Мы были шокированы. Но все будет хорошо, ждем ответа сверху. После новостей о санации, людей пришло больше, чем обычно», — сказала она.

На горячей линии Бинбанка на запрос РБК не ответили. Утром 20 сентября сайт Бинбанка работал со сбоями. Как заверил в своей публикации в Facebook председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович, организация продолжает работу в обычном режиме и выполняет обязательства перед клиентами.

О том, что Банк России может ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в фонд регулятора, ранее сообщали источники РБК и «Ведомостей». Собеседники последних также заверили, что вместе с Бинбанком в фонд ЦБ могут отойти и санируемый Шихановым Рост Банк и «Бинбанк Диджитал».

По словам источника РБК, близкого к Центробанку, акционеры Бинбанка активно предлагали регулятору формально оставить организацию частной, но фактическое управление передать его сотрудникам.

В случае, если ЦБ примет положительный ответ на обращение владельца, санация Бинбанка станет вторым случаем в практике регулятора, когда к оздоровлению привлекают ФКБС. Первым стал «ФК Открытие», о санации которого через фонд ЦБ было объявлено 29 августа.

По словам старшего директора, руководителя группы банковских рейтингов АКРА Кирилла Лукашука, отзыва лицензии у Бинбанка не последует, поскольку это сможет негативно сказаться на всем российском финансовом секторе.



«Объем обязательств перед физлицами значителен, банк федеральный, поэтому отзыв лицензии может вызвать большие негативные последствия для всего финансового сектора, поэтому, на мой взгляд, более вероятен вариант санации», — подчеркнул он в разговоре с РБК.