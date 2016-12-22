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ЦБ предупредил о росте числа фальшивок в банкоматах
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ЦБ предупредил о росте числа фальшивок в банкоматах
Финансы, 14:06
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ЦБ предупредил о росте числа фальшивок в банкоматах
Первый замглавы ЦБ связал роста числа поддельных купюр с использованием банками дешевых моделей банкоматов, не способных отсеивать фальшивки

Фальшивомонетчики все активнее используют для сбыта своей «продукции» банкоматы, сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. По его словам, проблема в том, что многие банки до сих пор используют устаревшие модели банкоматов, не способные отличить «изделия, сходные с банкнотами», от настоящих денег.

«Основная причина роста данного вида мошенничества - использование кредитными организациями и иными юрлицами дешевых моделей банкнотно-приемных устройств, проверяющих один-два защитных признака», - заявил Лунтовский на конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения» (цитата по «Интерфаксу»).

С начала 2013 года работающие в России банки обязаны использовать банкоматы, проверяющие наличие у купюр, как минимум, четырех машиночитаемых защитных признаков (магнитные метки, люминесценция отдельных элементов под воздействием ультрафиолета и инфракрасного излучения и т.д.).

Изготавливаемые специально для банкоматов подделки нередко даже не слишком похожи на настоящие деньги, так как мошенники пытаются скопировать только те признаки, наличие которых проверяет машина. В соответствии с указанием ЦБ, соответствие видимого изображения на обеих сторонах банкноты их официальному описанию относится к числу машиночитаемых признаков, однако встраивание в банкомат устройства распознавания графических образов, значительно увеличивает его стоимость. В результате многие банки до сих пор используют банкоматы, проверяющие только один-два признака, а требование ЦБ об ужесточении контроля игнорируют.

«Слабое место в организации наличного денежного обращения то, что мы пишем требования, но не всегда нам удается добиться их соблюдения кредитными организациями», - признал Лунтовский.

По его словам, в настоящее время в ЦБ рассматривают возможность ужесточения мер воздействия на нарушителей и, в частности, введения «экономических наказаний».

«Какие-то меры воздействия на недобросовестные банки необходимы, потому что от этого зависит в том числе и настроение наших граждан», - отметил Лунтовский.

В 2016 году число выявленных в России поддельных рублевых банкнот существенно сократилось (по сравнению с 2015 годом примерно на 15%). Всего за год банками было обнаружено чуть больше 61 тыс. поддельных банкнот и монет, тогда в 2010 году их нашлось в два с лишним раза больше. При этом число обнаруженных подделок наиболее популярных у фальшивомонетчиков купюр достоинством 5 тыс. руб. сократилось почти на треть - с 52,69 тыс. руб. до 36,2 тыс.

В то же время число выявленных поддельных иностранных купюр в 2016 году достигло максимума с 2010 года (более ранние данные на сайте ЦБ не раскрываются). По сравнению с 2015 годом число таких подделок выросло почти на 40% - с 3257 до 4546.

В начале 2017 года число выявленных рублевых подделок продолжило сокращаться. По данным ЦБ, в январе была обнаружено 4331 поддельная рублевая купюра, в феврале - 3470, в марте - 4646 (годом ранее было 5244, 4961 и 6340 соответственно). Уменьшилось и число поддельных иностранных купюр - в первом квартале 2016 года их нашли 930 штук, а в январе-марте 2017 года - только 638.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ , банкоматы , Лунтовский , фальшивки
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