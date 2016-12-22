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Спрос на российские евробонды превысил $6 млрд
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Спрос на российские евробонды превысил $6 млрд
Финансы, 12:48
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Спрос на российские евробонды превысил $6 млрд
В ходе сбора заявок на евробонды Минфина инвесторы выставили заявки на $6 млрд, превысив предложение вдвое. Эксперты отмечают высокий спрос на бумаги, несмотря на усиливающуюся санкционную риторику
Фото: Олег Яковлев / РБК

Спрос инвесторов на евробонды Минфина превысил во вторник утром, 20 июня, $6 млрд, сообщили РБК два источника в банковских кругах.

При этом ориентир доходности по 10-летнему траншу снижен до 4, 25% с 4-4,5%, а 30-летнего — до 5,25% с 5-5,5% годовых, уточнили собеседники РБК.

«За сутки книга переподписана вдвое. Проблем с размещением не будет. Сейчас хороший спрос на бумаги развивающихся рынков», — считает руководитель аналитического управления Sberbank Investment Research Александр Кудрин.

Российские суверенные облигации — достаточно редкий инструмент для инвесторов в качественный долларовый долг на развивающихся рынках, указывают в своем обзоре аналитики Росбанка. «Как следствие, интерес к новым бумагам должен присутствовать, даже несмотря на усилившийся в последнее время санкционный шум», — отмечают они.

Книгу на данный выпуск евробондов планируется закрыть до конца вторника, 20 июня. По данным на 17.00 мск понедельника, 19 июня, спрос превышал $3 млрд.

Минфин в понедельник, 20 июня, начал размещение нового выпуска евробондов. Выпуск размещается двумя траншами — 10-летним и 30-летним. Эксперты, опрошенные РБК, называли конъюнктуру для такой сделки в целом благоприятной.

После размещения новых выпусков планируется также обмен старых. Бюджет России предусматривает внешние займы на $7 млрд: на $3 млрд новых заимствований, а также обмен старых выпусков евробондов на новые ​на $4 млрд, сообщал РБК.

Автор: Марина Божко
Теги: Минфин , евробонды
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