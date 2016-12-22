Банки резко активизировали в мае выдачу потребительских займов

В мае российские банки, включая крупнейший из них, Сбербанк, зафиксировали всплеск потребительского кредитования, который не может объясняться только лишь сезонностью. Рынок постепенно восстанавливается, констатируют его участники, однако дальнейших прогнозов давать не берутся

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Выдачи потребительских кредитов в мае этого года превысили апрельский результат на 14% и составили более 76 млрд руб., говорится в пресс-релизе Сбербанка, опубликованном в понедельник, 19 июня. Как уточнили впоследствии в пресс-службе банка, прирост выдач потребительских кредитов в мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был еще больше — составил 20%.

Для мая, в котором традиционно много нерабочих дней, такие всплески нехарактерны. Согласно статистике ЦБ, темпы роста потребительского кредитования по банковскому сектору в целом в мае 2016 года к апрелю того же года составили -0,1%, год к году — -8%, в 2015 году соответствующие показатели были на уровне -1 и -4,2% соответственно. Итогов за май в целом по банковскому сектору ЦБ пока не подводил.

Однако, как показал опрос РБК среди крупнейших игроков в этом сегменте, внесезонный всплеск выдач в мае наблюдался не только у Сбербанка. В ВТБ в мае объем выдачи потребительских кредитов год к году увеличился на 34%.​ Рост выдач к апрелю в своем ответе на запрос РБК ВТБ не указал. Прочие ответившие на запрос РБК банки оперировали только апрельскими цифрами или же и вовсе данными по итогам первого квартала, что объяснили отсутствием на текущий момент необходимых отчетных данных. Но экспертно их представители также указали на оживление рынка. Об этом РБК, в частности, заявили в Почта Банке, банке «Восточный», ХКФ Банке, РСХБ, Росбанке.

Причины роста

В самом Сбербанке прирост выдач потребительских кредитов в мае 2017 года связывают с последовательным снижением ставок по потребительским кредитам. «По сравнению с маем 2016 года в мае 2017-го ставки ниже на 2–3 п.п., также мы наблюдаем в целом увеличение спроса на потребительские кредиты», — указали в пресс-службе банка. Как ранее сообщалось, в начале мая Сбербанк понизил ставки до докризисного уровня по всем продуктам потребительского кредитования. Максимальный размер сокращения ставки составил 4 п.п.

Подобную активность в привлечении розничных заемщиков Сбербанком простимулировало в значительной мере снижение его доли на рынке потребительского кредитования, указывает источник РБК, близкий к Сбербанку. «Было принято решение исправлять ситуацию, ставки снизились, банк дал больше рекламы, и, как результат, такой всплеск пришелся именно на май», — поясняет собеседник издания.

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

Как указывает руководитель группы банковских рейтингов агентства АКРА Кирилл Лукашук, «прирост кредитования в мае свидетельствует как о восстановлении аппетита конкретно Сбербанка к этому сегменту, так и о положительных изменениях в секторе потребительского кредитования в целом».

Рынок восстанавливается

В качестве причины восстановления рынка многие банкиры называют действия ЦБ по снижению ключевой ставки (в марте и апреле). «Это, в свою очередь, позволило банкам снизить ставки по кредитам», — пояснил вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян. «Можно с определенностью говорить об активизации рынка потребительского кредитования», — указывает и директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный» Алексей Крейтор.

«По мере снижения инфляционного давления мы наблюдаем позитивные изменения на потребительском рынке. Реальные зарплаты растут, снижение реальных располагаемых доходов практически приостановилось, и в ближайшем времени ожидается возобновление их роста. В условиях позитивных изменений в уровне благосостояния люди постепенно отходят от сберегательной модели поведения и готовы совершать покупки. По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, норма сбережений (включая приобретение валюты) в первом квартале этого года составила 12,9%. Для сравнения: в первом квартале 2016 года она была равна 14,1%, а в первом квартале 2015-го — 19%. По данным опроса наших клиентов, проведенного весной этого года, 41,2% респондентов сказали, что уровень их дохода стал выше по сравнению с прошлым годом, а 44,5% респондентов отметили, что им стало легче выплачивать действующие кредитные обязательства. Эти изменения находят свое отражение в спросе на кредитные продукты», — говорит аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. «Стабилизация экономики России создает благоприятные условия и для оживления на рынке потребительского кредитования», — отмечают и в пресс-службе Россельхозбанка.

«Текущий уровень ставок на банковском рынке по продуктам розничного кредитования — один самых низких за все время. Снижение ставок в этот период — это не только реакция на изменение ключевых финансовых факторов для банка, но и дополнительная коммуникация заемщику об улучшении экономической ситуации и о том, что пришло время реализовать отложенный спрос для реализации своих планов благодаря программам нецелевого беззалогового кредитования», — рассуждает директор по развитию розничных продуктов Росбанка Лидия Каширина.

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В этом же ключе недавно высказывалась и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что восстановление потребления становится все заметнее, в частности население начинает реализовывать ранее отложенный спрос на товары длительного пользования, бытовую технику, автомобили.

Даже сезонный фактор в этом году выражен ярче, чем обычно, указывают банкиры. «Конечно, положительная динамика объемов выданных кредитов во многом объясняется началом сезона отпусков. Например, рынок кредитных карт за последний месяц показал рост 1,7%. Но такого месячного роста на данном рынке не было почти три года», — констатирует Дмитрий Поляков, начальник управления кредитования ВТБ24.

Продлится ли рост

Сколько продлится рост, банкиры прогнозировать не берутся. Многие оценки довольно консервативны.

«Нельзя говорить о всплеске в потребительском кредитовании, скорее, об оживлении, — говорит заместитель председателя правления Банка Хоум Кредит Александр Антоненко. — Сейчас есть понимание того, что банки научились работать в новых реалиях — стали выдавать кредиты активнее. Кроме того, более аккуратно и оптимистично банки только начинают смотреть на потребительское кредитование и постепенно увеличивать его объемы». «Как минимум активного роста не наблюдается — ситуация достаточно стабильная», — полагает директор департамента розничных продаж ЮниКредит Банка Сергей Васяткин. — Клиенты банка ведут себя все еще крайне аккуратно и избирательно и не берут кредиты бездумно».​

Кирилл Лукашук также склонен текущее восстановление рынка потребкредитования пока характеризовать как «аккуратное».