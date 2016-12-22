Почему решение Верховного суда по Apple Watch удешевит другие гаджеты

РБК изучил решение Верховного суда по делу о таможенной классификации «умных» часов Apple Watch. Оно позволяет применять нулевую ввозную пошлину всем импортерам аналогичной продукции, так что цены на нее могут пойти вниз

Фото: Mike Segar / Reuters

​В прошлом месяце коллегия Верховного суда по экономическим спорам решила, что «умные» часы Apple Watch являются не часами, а электронным устройством обмена данными, что позволяет применять при их ввозе не десятипроцентную, а нулевую ставку ввозно​й пошлины. В резолютивной части определения ВС, о которой РБК сообщал ранее, обоснования позиции суда не было.

В начале октября появился полный текст определения. Проанализировав его, РБК выяснил: таможенные власти упустили шанс на собственный подход к классификации таких гаджетов и теперь должны ориентироваться на рекомендации Всемирной таможенной организации (ВТаО), членом которой Россия является, и взимать нулевую ввозную пошлину.

По мнению опрошенных РБК юристов, доводы, изложенные в мотивировочной части определения ВС, важны не только для импортеров продукции Apple, но и для поставщиков «умных» часов иных брендов и аналогичных устройств. Воспользовавшись этим определением, они могут обнулить и свои пошлины, причем за предыдущие три года. В перспективе это может привести к снижению цен на такую продукцию, полагают эксперты. Впрочем, сколько оно продлится — вопрос открытый.

Сложности классификации

Судебный спор между ООО «Эппл Рус» и ФТС возник из-за того, что и таможенные органы по-разному классифицировали «умные» часы Apple Watch.

Таможенники делали это исходя из наиболее высокого кода ТН ВЭД из возможных — как наручные часы с десятипроцентной пошлиной, ВТаО (с 2015 года) — исходя из той составной части устройства, которая придает ему основное свойство (модуль беспроводного обмена данными со смартфоном), а это уже другая товарная позиция — с нулевой пошлиной.

Теоретически возможны оба подхода. Рекомендации ВТаО не обязательны для исполнения. Но отказ от них должен быть оформлен официально.​ «Таможенный орган страны должен заявить несогласие с рекомендациями в течение месяца после их принятия», — поясняет партнер практики таможенного права и внешней торговли Goltsblat BLP Владимир Чикин. «При этом отказ страны от использования рекомендаций должен быть официально доведен до сведения ВТаО, в отношении «умных» часов таких официальных уведомлений Россия не направляла», — добавляет его коллега, старший юрист Goltsblat BLP Владислав Сафонов. Если этого сделано не было, то игнорирование рекомендации будет нарушением Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров», — поясняет Чикин.

Именно на это в мотивировочной части и указал ВС.

Apple и все, все, все

Теперь в отношении «умных» часов Apple Watch таможенная пошлина должна быть пересмотрена: ВС отменил решения таможенников о начислении пошлины.

В ФТС России не ответили на вопрос РБК, будет ли применяться нулевая ставка таможенной пошлины ко всем моделям «умных» часов и иных аналогичных устройств. Но опрошенные РБК юристы единогласны: снизить таможенные расходы смогут и другие игроки.

«Решение ВС РФ важно и для импортеров других моделей «умных» часов, поскольку в нем приводится методология классификации таких устройств. Если конструкция других устройств аналогична Apple Watch и в их составе есть компонент, который обменивается данными с основным устройством, например с сотовым телефоном, то такие «умные» часы также можно будет классифицировать как устройство для обмена данными и применять нулевую ставку ввозной пошлины», — считает Владислав Сафонов.

Директор PwC Legal Мария Михайлова, представлявшая интересы компании «Эппл Рус» в суде, согласна: решение ВС РФ имеет значение для всех устройств, в отношении которых возможны дискуссии по классификации. Данные дискуссии актуальны не только для «умных» часов, но и для других так называемых умных вещей: бытовой техники, которая умеет выходить в интернет и управляется дистанционно, считает она.

В частности, к такому типу техники относится значительная часть сегмента носимых устройств (wearables market).

По оценке аналитиков консалтинговой компании в сфере телекоммуникаций и потребительской техники IDC, российский рынок носимых устройств в 2017 году составит более $120 млн США. «Умные» часы относятся к устройствам smart wearables — носимым модульным гаджетам, которые работают при синхронизации с компьютером, смартфоном, планшетом и способны выходить в сеть через Wi-Fi или мобильный телефон. Помимо часов в российском сегменте wearables market представлены, в частности, фитнес-браслеты. В настоящее время лидеры российского рынка «умных» часов — Apple, Samsung; фитнес-браслетов — Fitbit, Xiaomi, Garmin, сообщила РБК аналитик IDC Ольга Бабинина.

Более того, по мнению Владислава Сафонова, у импортеров таких устройств есть возможность вернуть часть таможенных платежей за предыдущие три года. «Для этого им необходимо подготовить корректировки таможенных деклараций, сославшись на классификационное решение ВТаО, и подать в таможенные органы заявления о возврате таможенных платежей. Если таможенный орган откажет в возврате, такой отказ можно будет оспорить в суде и уже на основании вынесенного судебного акта получить деньги из бюджета», — поясняет юрист.

Цены вниз?

Сокращение расходов импортеров на ввоз таких устройств должно влиять на цены для конечных потребителей, указывают эксперты.

РБК обратился с вопросом о возможном снижении цен в крупные розничные сети по продаже электроники — «М.Видео», «Медиа Маркт», «Эльдорадо», «Связной», «Евросеть», «Позитроника». Большинство участников рынка отказались комментировать решение суда и прогнозировать изменение цен. Те, кто высказались, сделали это крайне осторожно.

Так, представитель «М.Видео» сообщил РБК, что компания в октябре уже снизила цены — как на новую линейку, так и на предыдущую линейку Apple Watch. «Не исключаем возможности снижения стоимости и других производителей», — сказала представитель «М.Видео» Валерия Андреева. Уточнить наименования товаров и бренды, на которые планируется снижение цен, представитель «М.Видео» отказалась.

В «Связном» сообщили о сентябрьском снижении цен, от дальнейших комментариев воздержались, сославшись на разные факторы ценообразования.

Производители, в частности Apple и Samsung, также предпочли промолчать. В ЗАО «Навиком», эксклюзивном дистрибьюторе Garmin, сообщили, что цены на «умные» часы и фитнес-браслеты пока не меняли.

Осторожность представителей торговых компаний и производителей в комментариях касательно причин и перспектив изменения цен неудивительна, считает юрист Vegas Lex Ксения Подгузова. «Публичное заявление крупного участника рынка о планируемом изменении цены по конкретному товару может быть расценено как нарушение антимонопольного законодательства», — пояснила она. Антимонопольная служба может проверить обоснованность планируемого изменения цен на рынке: такое основание ФАС дает ст. 11.1 закона о защите конкуренции, продолжает юрист. Установленный штраф за согласованные действия по изменению цен составляет от 1 до 3% от выручки.

Тем не менее дальнейшее снижение цен вполне вероятно, считают участники рынка. ​По словам генерального директора ЗАО «Навиком» Ильи Гуреева, компания планирует снизить цены на «умные» часы Garmin, как только сможет применить нулевую ставку таможенной пошлины.

Насколько масштабной будет скидка и, главное, как долго она будет действовать — открытый вопрос. Дело в том, указывают юристы, что новые модели «умных» часов могут существенно отличаться по своим техническим характеристикам от моделей, уже исследованных ВТаО, и сейчас сложно сказать, возможно ли будет к ним применить соответствующую классификацию.