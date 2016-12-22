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Bloomberg узнал об утверждении ЦБ финансирования для банка «Открытие»
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Bloomberg узнал об утверждении ЦБ финансирования для банка «Открытие»
Финансы, 19 авг, 15:42
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Bloomberg узнал об утверждении ЦБ финансирования для банка «Открытие»
ЦБ для поддержания ликвидности утвердил для банка «ФК Открытие» кредитную линию, узнал Bloomberg. Однако, как отмечают аналитики, даже если кредитная линия была предоставлена, банк может ею и не воспользоваться
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Центробанк утвердил кредитную линию для банка «Открытие», сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Такое решение, по данным собеседника агентства, Банк России принял для поддержания ликвидности кредитной организации.

Источник РБК, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса, утверждение кредитной линии для «Открытия» подтвердил. В ЦБ на запрос РБК не ответили, представитель банка «Открытие» от комментариев отказался.

Возможность получения от ЦБ кредитной линии для пополнения краткосрочной ликвидности (LCR) существует у всех системно значимых российских банков. Этот перечень утвержден ЦБ. В него входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «ФК Открытие», Юникредит-банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк и Росбанк. На эти банки распространяются требования к соблюдению Базельского показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».

Поскольку для российских банков соблюдать ПКЛ в силу особенностей российского рынка ценных бумаг может быть затруднительно, ЦБ разработал такой инструмент, как гарантированные кредитные линии от регулятора. По ним системно значимые банки могут получить ликвидность в любой момент, правда, стоить такое финансирование будет дороже, чем по любым другим инструментам. Пользоваться такими линиями или нет, регулятор оставил на усмотрение самим банкам.

Возможность утверждения такой кредитной линии для «Открытия», как уточняли 7 августа источники ТАСС в кредитной организации, руководство банка и представители ЦБ обсуждали на состоявшейся 4 августа совместной встрече. Однако банк «Открытие», по словам собеседников агентства, на тот момент этой возможностью пользоваться не собирался.

Однако 18 августа акции «ФК Открытие» снизились в цене на 4,15%, до 1500 руб. Тогда же было зафиксировано снижение одного из главных индикаторов состояния денежного рынка — ставки RUONIA. Согласно данным ЦБ на 3 июля этот показатель составлял 9,03%, 1 августа — 8,9%, 15 августа — 8,33%, а 17 августа — 8,51%. В нормальных условиях он, как пояснял РБК аналитик долгового рынка Райффайзенбанка Денис Порывай, располагается вблизи ключевой ставки — 9%.

Понижающее давление на RUONIA, в которой не учитываются сделки банка с регулятором, согласно обзору аналитиков RAIF: Daily Focus, оказало снижение «ФК Открытие» активности в привлечении средств у участников рынка. «Очевидно, что если бы банк привлекал ликвидность на рынке, то RUONIA была бы существенно выше, вблизи верхней границы процентного коридора», — поясняли специалисты, подчеркивая, что причиной заметного падения ставки мог стать переход «Открытия» и других банков с займов на межбанковском рынке на займы РЕПО у ЦБ.

«Даже в случае, если кредитная линия была предоставлена, банк может ей и не воспользоваться», — рассуждает аналитик S&P Роман Рыбалкин. «В текущих условиях кризиса доверия на российском банковском рынке для любого банка, не только «Открытия», важно иметь максимальные возможности привлечения ликвидности», — также отметил собеседник РБК, добавив, что «опыт показывает: пройти подобный период можно только располагая значительной подушкой ликвидности для бесперебойного выполнения обязательств».

Согласно опубликованной Банком России 16 августа отчетности, по итогам июля «ФК Открытие» была основным заемщиком ЦБ по фиксированным ставкам РЕПО. На 1 августа этот показатель, как указывалось в отчете Райффайзенбанка, составлял 323,8 млрд руб., в то время, как задолженность всего банковского сектора оценивалась в 396 млрд руб.

Кроме того, аналитики Райффайзенбанка также указывали на «существенное сокращение» в июле у «ФК Открытие» рублевой задолженности на межбанковском рынке. Она, по данным специалистов, снизилась с 387 млрд ​до 160 млрд руб., хотя «естественно было бы ожидать ее рост», уточнялось в обзоре. «Это, скорее всего, свидетельствует о закрытии лимитов на банк и/или нежелании банка привлекать средства на рынке», — поясняли аналитики.

Авторы: Евгения Маляренко, Марина Божко, Елена Пашутинская, Светлана Дементьева.
Теги: Центробанк , кредит , ликвидность , банк "Открытие"
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