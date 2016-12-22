Россия снова начала занимать валюту

Минфин начал размещение нового выпуска евробондов. Эксперты называют конъюнктуру для такой сделки в целом благоприятной, несмотря на санкции. Уже на этой неделе Россия может привлечь на внешних рынках до $3 млрд, говорят эксперты

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Минфин после девятимесячного перерыва начал размещение еврооблигаций. Как сообщили РБК два источника в банковских кругах, министерство открыло книгу заявок на два транша евробондов — десятилетние и тридцатилетние. Ориентир доходности первых — 4-4,5%, а тридцатилетних — 5-5,5%.

Книгу заявок на евробонды планируется закрыть во вторник, 20 июня.

Организатор размещения, как в прошлом году, «ВТБ Капитал».

Собеседники РБК уточнили, что размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД) и Euroclear.

Опрошенные РБК эксперты считают, что момент для размещения выбран благоприятный. «Хотя конъюнктура не самая лучшая, нефть ниже $48 за барр. и есть угроза введения нового пакета санкций, но это не должно вызвать резкого негатива. Возможно, размещение будет по нижней границе и весь объем в $3 млрд уйдет на этой неделе», — cчитает портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко.

Экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик добавляет, что в конце прошлой недели критические комментарии относительно продленных США санкций, в том числе со стороны европейских лидеров, несколько нейтрализовали риски для России. А риски, связанные с политикой Федеральной резервной системы, снизились после последнего поднятия базовой ставки, считает экономист.

«Если размещение объявлено, очевидно, есть понимание наличия достаточного спроса на рынке. Возможно, будет сформирован круг инвесторов, который не так чувствителен к санкциям», — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. С ней согласен генеральный директор УК «Спутник Капитал» Александр Лосев. «Учитывая, что сенат США одобрил законопроект о санкциях в отношении России, инвесторская база может оказаться более ограниченной по сравнению с размещением суверенных евробондов России в минувшем году, и среди потенциальных покупателей евробондов, скорее всего, будет больше российских инвесторов».

После размещения новых выпусков планируется также обмен старых. Бюджет РФ предусматривает внешние займы на $7 млрд: на $3 млрд новых заимствований и обмен старых выпусков евробондов на новые ​на $4 млрд.