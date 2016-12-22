На покупку «дочки» ВЭБа нацелился один из богатейших людей Украины

Александр Ярославский Фото: Бобок Сергей / Украинское Фото

Подконтрольная Александру Ярославскому группа DCH сделала ВЭБу предложение о покупке Проминвестбанка и намерена в ближайшее время подать заявку в Нацбанк Украины

Один из богатейших людей Украины Александр Ярославский (по данным украинской редакции Forbes, в топ-100 он занимает 8-е место с состоянием $721 млн) объявил о намерении приобрести Проминвестбанк, дочерний российскому Внешэкономбанку.

В сообщении подконтрольной Ярославскому группы DCH говорится, что предложение о приобретении Проминвестбанка уже рассмотрено наблюдательным советом ВЭБа, а в ближайшее время DCH планирует начать необходимые для сделки согласовательные процедуры, подав заявку в Национальный банк Украины (НБУ).

В сообщении DCH подчеркивается, что Ярославский, известный как основатель УкрСиббанка, поэтапно проданного в 2006–2010 годах французскому BNP Paribas, давно планирует вернуться в банковский бизнес.

«Вел переговоры со Сбербанком о покупке его украинской «дочки», подписал соглашение о намерениях, провел due diligence. Однако продавец в итоге отказался от сделки», — пояснил сам Ярославский, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы DCH. В нем также отмечается, что после провала переговоров со Сбербанком Ярославский начал рассматривать другие возможности и остановился на Проминвестбанке.

12 мая стало известно, что НБУ начал рассмотрение заявок на покупку Проминвестбанка, поданных двумя гражданами Украины. Личности потенциальных покупателей в НБУ тогда назвать отказались, однако ранее издание Liga.net со ссылкой на данные республиканского Антимонопольного комитета писало, что владельцем банка могут стать украинский народный депутат Максим Микистась и основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс.

В пятницу, 19 мая, «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники подтвердил, что Ярославский стал третьим претендентом на покупку Проминвестбанка и составит конкуренцию Фуксу и Микистасю.

При этом опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что именно у Ярославского будут наибольшие шансы получить разрешение НБУ, так как он более «прозрачен» для украинских властей.

«Предложение DCH имеет лучшие шансы получить разрешение соответствующих органов на Украине. Участие российского капитала в банковской системе Украины является очень чувствительным политически вопросом, а альтернативное DCH предложение включает значительную долю российского капитала», — пояснил управляющий партнер FinPoint, советник DCH Сергей Будкин.

В середине марта президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом. Под удар попали Сбербанк, ВТБ, БМ-банк, Проминвестбанк и VS Bank. Среди введенных мер — запрет на вывод средств за пределы страны и любые операции в пользу материнских банков.

Позднее зампред НБУ Катерина Рожкова заявила, что перспектив развития на Украине у российских банков нет и они должны покинуть рынок.

«Но, с другой стороны, мы как регулятор считаем, что выход с рынка должен быть цивилизованным. Никого кирпичами закладывать не надо. Пусть у банков будет возможность уйти с рынка спокойно и без паники», — отметила Рожкова.

В конце марта пресс-служба Сбербанка сообщила о договоренности по продаже 100% акций украинского ПАО «Сбербанк» консорциуму, в который вошли латвийский Норвик Банк (акционер Григорий Гусельников) и белорусская частная компания, принадлежащая сыну основного владельца компании «Руснефть» и группы «Сафмар» Саиду Гуцериеву.